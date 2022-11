Porto/Post/Doc: Film & Media Festival

Cinema Passos Manuel, Cinema Trindade, Coliseu Porto, Maus Hábitos, Casa Comum da Reitoria Universidade do Porto, Café Ceuta, Auditório Ilídio Pinto e Planetário do Porto. Até 26 de novembro. Bilhetes: entre os 2€ e os 5€

Para quem gosta de cinema: a 9.ª edição do Porto/Post/Doc tem como tema a saúde mental a neurodiversidade, vai apresentar 115 filmes em 11 dias e há películas para todos os gostos. Um dos destaques da organização vai para a Competição Internacional que em este regressa com oito longas-metragens, entre elas uma estreia mundial e seis estreias nacionais, com filmes da Ucrânia, Dinamarca, Suécia, Argentina, Áustria, Lituânia, Marrocos, França, Países Baixos, Alemanha e Lituânia. A estreia mundial é o filme suíço “The Curse”, de Maria Kaur Bedi e Satindar Singh Bedi. Na programação do festival salta à vista também a competição do Cinema Falado, uma categoria dedicada ao cinema falado em português para divulgar o idioma com 12 curtas e longas-metragens recentes, entre elas “Nossa Senhora da Loja do Chinês”, de Ery Claver, ou “Maputo, Nakuzanza”, Ariadine Zampaulo. Na categoria Cinema Novo a intenção é descobrir novos talentos e esta competição conta com 12 filmes.

“Bruscamente no Verão Passado”

Teatro Nacional São João (Porto). Até 27 de novembro. Quarta, quinta e sábado, às 19h; sexta às 21h e domingo às 16h. Bilhetes: dos 7,50€ aos 16€

Para ver um clássico reinventado: é considerada a obra mais enigmática de Tennesse Williams, dramaturgo maior do teatro americano, foi escrita em 1958, adaptado ao cinema no ano seguinte e tornou-se um dos grandes clássicos de Hollywood. A proposta do Ensemble – Sociedade de Atores e do encenador Carlos Pimenta conta com uma nova tradução de Ana Luísa Amaral, poetisa falecida em agosto passado. “Quem era Sebastian? O que lhe aconteceu, bruscamente no verão passado?” são as interrogações em torno das quais se desenvolve toda a narrativa da peça. Sebastian é a personagem central, mas ausente da ação, constrói-se pelas versões contraditórias que dele têm a prima Catherine e a mãe, a Sra. Venable, protagonizada pela atriz Emília Silvestre. Conduzido pelas dúvidas do Dr. Cukrowicz, o espetador é envolvido num mistério que o leva a questionar o conceito de verdade.

Novos menus de degustação do Largo do Paço

Largo do Paço, 6 (Amarante). Tel.: 25 541 0830. Reservas: reservas@casadacalcada.com. Quinta-feira a sábado, das 19h30 às 21h. Preço: dos 140€ aos 170€

Para mergulhar nos sabores da estação: o restaurante Largo do Paço da Casa da Calçada Relais & Châteaux tem uma nova carta com sabores sazonais, composta por dois menus que revisitam os pratos mais icónicos dos últimos anos. As propostas gastronómicas, assinadas pelo chef Tiago Bonito detentor de uma estrela Michelin, são inspiradas na cultura nacional e tem uma forte ligação ao mar. O menu “Lés a Lés” apresenta pratos como a enguia do Mondego, escabeche, ovas de truta e caldo fumado ou a pescada de anzol, amêijoa, pil-pil e salsa. Já o ouriço do mar com caril verde, nori e wasabi, o carabineiro do Algarve com maracujá e pimento piquillo, o novilho nacional com raiz aipo, foie gras e milho ou a pêra do Oeste com chocolate negro, fava tonka e rabanada são algumas das maravilhas do menu “Identidade”. Pode acompanhar ambos com uma harmonização vínica, entre os 55€ e os 65€, e um suplemento de queijos, por 18€.

KUG Flores

Rua das Flores, 135 (Porto). Tel.: 91 363 8944. Segunda a quinta, das 12h às 00h; sábado e domingo, das 12h às 02. Menu executivo: 15€/pessoa. Menu jantar de grupo: 45€/pessoa

Para juntar os amigos à mesa: o centro do Porto está repleto de jardins secretos, mas nuns come-se melhor do que outros. É o caso do Kug Flores que este mês dá as boas vindas a uma nova carta, elaborada pelo chef Pedro Ferreira, com propostas já a pensar nos jantares de grupo natalícios. Hambúrguer de lavagante, ostras, framboesas e champanhe, mas também taquitos de atum, kimchi e manga fazem as entradas, já o prato principal conta com pato, batata doce e foie gras, salada de salmão, quinoa e citronela ou corvina com risotto de lima e trufa, shitake. No reino das sobremesas, perca-se com um tradicional pudim abade de priscos e citrinos ou uma mistura de chocolate, miso e pipocas, sendo que há 185 referências de vinho a copo para brindar. A pensar nos jantares de grupo, as escolhas arrancam com a burrata com gaspacho e avelã, o bife tártaro com togarashi e pipoca ou o ovo a baixa temperatura com bulgur e agrião. Para prato principal, as opções dividem-se entre o lombinho de porco com aipo, o bacalhau com xerém e ameijoa ou a cevadinha de cogumelos.

Enóphilo Wine Fest Porto

Avenida da Boavista, 1466 (Porto). Sábado, entre as 14h30 e as 20h. Bilhetes: 30€

Para brindar com moderação: o Crowne Plaza Hotel recebe a 6.ª edição do Enóphilo Wine Fest Porto, um evento pensado para quem gosta de vinhos que reúne mais de 35 produtores, prontos para apresentar cerca de 250 vinhos que representam as principais regiões vitivinícolas nacionais. As provas especiais terão uma limitação de 20 participantes e terão o Alvarinho, a região do Douro e uma masterclass dedicada ao vinho generoso e fortificado como protagonistas.

Míscaros – Festival do Cogumelo

Quinta do Anjo da Guarda, Alpedrinha (Fundão). De sexta-feira a domingo. Inscrições: naturezaconhecimento@gmail.com

Para conhecer melhor os cogumelos: com o intuito de explorar o património fúngico do país, com mais de 500 espécies para descobrir, o festival dedicado ao cogumelo regressa à Serra da Gardunha com tertúlias, exposições, workshops e exibição de documentários sobre a proteção da floresta, com enfoque na riqueza e diversidade micológica do local, mas também atividades ligadas à gastronomia. Cristina Sá Marques, Sérgio Mendes, Vítor Adão, Duarte Batista ou Marlai Cardoso são alguns dos chefs que irão orientar live cookings, onde os mais novos também são bem-vindos. Os visitantes que desejam participar do festival podem hospedar-se nas Casas de Alpedrinha, típicas casas de campo onde não faltarão salamandras para fintar as baixas temperaturas.

Chocolate Market

Rua Augusto Simões, 1272 (Maia). Sexta-feira, das 15h às 20h; sábado, das 14h às 20h e domingo, das 14h às 19h. Entrada: gratuita

Para perder a conta às calorias: se não consegue resistir a brigadeiros, bombons, trufas, biscoitos, cookies, brownies, chocolate artesanal ou chocolate quente então é melhor não passar pela Maia este fim de semana. O centro da cidade vai receber pela primeira vez um mercado inteiramente dedicado ao chocolate, onde além de degustar e levar algumas iguarias para casa, pode ainda aprender com quem produz algumas marcas nacionais. Haverá ainda bancas com bolos, biscoitos e bolachas, mas também com bebidas generosas como licores, moscatel e vinho do Porto para regar a doçaria.

Massa Fina no Vila Galé Porto

Avenida Fernão de Magalhães, 7 (Porto). Tel.: 22 519 1888. Segunda a domingo, das 12h30 às 14h30 e das 19h às 22h30

Para os que nunca recusam uma boa pizza: o hotel Vila Galé Porto acabou de abrir uma pizzaria com direito a esplanada e renovou o bar Soul & Blues, que agora conta com serões dedicados ao jazz todas as sextas-feiras. As pizzas artesanais tomam conta de uma carta que inclui ingredientes como bacon, cebola caramelizada, ovo, pimentos, redução de vinho Santa Vitória e vários queijos. Mas nem só pizzas vive o espaço, há também crostinis, focaccias, bruschettas, carpaccios, saladas, pastas e ristytos, sem esquecer as sobremesas gulosas como a pizza com chocolate e banana, panna cotta de chocolate branco com couli de manga, tiramisu ou taças com bolas de gelados de vários sabores.

Festival Soul de Inverno

Casa das Artes (Famalicão). Sexta-feira e sábado, a partir das 21h30. Bilhetes: 15€

Para aliar a música à conversa: PJ Morton, The Black Mamba, Irma e Elisa Rodrigues são alguns dos nomes do cartaz da primeira edição do Festival Soul de Inverno. Além da música ao vivo, que vai do R&B, gospel, pop e passando pelo gospel, blues e funk, o evento integra também momentos de partilha com tertúlias com vários convidados entre os concertos e sessões de after-party, que garantem a animação pela noite fora, conduzidas por Rui Miguel Abreu.

Pinheiro Bombeiro

Feira de Natal Pinheiro Bombeiro, Hub Criativo do Beato. De 18 de novembro a 18 de dezembro.

Para retomar uma iniciativa vencedora: já é possível reservar o aluguer da sua árvore de Natal (um pinheiro verdadeiro) por 5€, valor que reverte para os Bombeiros Voluntários. Para empresas (através do email geral@pinheirobombeiro.pt) que queiram oferecer aos colaboradores ou particulares (através do site), a sexta edição da iniciativa de cariz solidário traz novidades: será possível adquirir enfeites de madeira, personalizáveis. Este fim de semana é marcado ainda pela inauguração do habitual Mercado de Natal do Pinheiro Bombeiro: a 18 de novembro, e até 18 de dezembro, pode passar pelo Hub Criativo do Beato, onde poderá escolher e alugar a sua árvore de Natal. A iniciativa Pinheiro Bombeiro é 100% sustentável, ajudando a prevenir incêndios: dá uma segunda vida a pinheiros que já teriam que ser cortados para manter os terrenos limpos em zonas de difícil acesso florestal. No final do aluguer, as pessoas podem entregá-lo nos ecopontos de resíduos verdes, a partir do qual serão transformados em biomassa, ou utilizá-lo como lenha.

Feira de Outono

Sociedade Nacional de Belas Artes, Rua Barata Salgueiro, 36, 1250-044, Lisboa. Quarta a sexta-feira, das 15h às 21h; sábado, das 15h às 22h; domingo, das 15h às 20h. Bilhetes: 7€ individual, 12€ duplo.

Para conhecer o melhor dos galeristas e antiquários: entre 16 e 20 de novembro, o presente e o passado encontram-se na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, espaço que recebe a terceira edição da Feira de Outono – Arte & Antiguidades. Conta com a presença de 14 galeristas e antiquários, que aqui vão apresentar as suas melhores peças, desde mobiliário, azulejos, joias, pinturas, arte sacra, prataria ou porcelanas — entre eles, António Costa Antiguidades; D’Orey Tiles; Galeria São Mamede; Ilídio Cruz; Isabel Lopes da Silva; Kukas by Casa Fortunato ou TBF Fine Art; Trema Arte Contemporânea.

Provincia

Av. da República, 48B. Tel.: 21 099 9604. Segunda a quinta, das 12h às 23h30; sexta-feira e sábado, das 12h à 00h30; domingo, das 12h à 00h30.

Para se perder nos sabores de Itália: o reputado chef italiano Francesco Oglari, do Tua Madre em Évora, acaba de chegar ao Non Basta — começando pelo Provincia. O restaurante do centro de Lisboa, na Avenida da República, conta agora com uma carta totalmente renovada, onde se colocam “acima de tudo” os produtos portugueses e os frescos vindos diretamente da horta. Nos Antipasti encontra, por exemplo, carpaccio de porchetta, emulsão de pimento, pickles e lascas de parmesão ou o coração de alface grelhada, bagna cauda e citrinos. Nos principais, há cinco sugestões, que partem, sobretudo, da pasta fresca e artesanal, feita diariamente no restaurante — entre elas, os ravioli de espinafres e queijo de cabra nacional, cebola e nozes, com o queijo artesanal da marca portuguesa I’m Cheese. Para quem preferir carne ou peixe, conte com polvo grelhado com arroz de forno do mesmo e emulsão de pimento, com saltimbocca de porco nacional bio e presunto ibérico de bolota ou ainda peixe da nossa costa, pil pil e caponata. E pizzas? Não se preocupe, também há. Não deixe de fazer reserva.

“Biografia de uma Espécie”

Rua Fábrica de Material de Guerra 1, 1950-128 Lisboa. 18, 20 e 26 de novembro. Bilhetes à porta, por 7€.

Para refletir sobre as crenças que limitam: Cyra, artista plástica, vive com o receio constante da desaprovação social e, por isso, não assume a autoria das suas próprias obras — esconde-se na sua sombra, tal como Cyrano de Bergarac, de Edmond Rostand. Vivem uma vida que é espelho dos seus medos, não se deixam ser amados, não se mostram. É este o ponto de partida para “Biografia de uma Espécie”, espetáculo “com momentos teatrais e performáticos”, que sobe ao palco da Sala Visconti da Fábrica do Preço de Prata, em Lisboa, a a 18, 20 e 26 de novembro. Inspirado nas obras “Cyrano de Bergerac” de Edmond Rostand, e “Le Navire Night” de Marguerite Duras, foi pensado e escrito por Carolina Pequito, poetisa de 27 anos que, em conjunto com Cláudia Cortinhas, Nadezhda Bocharova e Carlos Vinícius, fundou o Núcleo C, grupo de teatro emergente, que se dedica ao universo psicológico e ético-social do ser humano e que nos traz esta peça.

Hyatt Regency Lisboa

R. da Junqueira 63. Viseversa: Tel.: 219023205. Todos os dias, das 12h às 15h e das 18h às 23h. Zest: 219023204.

Para conhecer a gastronomia do novo cinco estrelas de Lisboa: uma luxuosa dormida fora de casa poderá não ser o plano ideal para organizar em cima do joelho, mas há mais para fazer num hotel, além de dormir. Aos 204 quartos, dos quais 105 suites, do novíssimo Hyatt Regency Lisboa, que acaba de abrir em Belém, em Lisboa, juntam-se os espaços gastronómicos abertos ao público: o cinco estrelas integra quatro restaurantes e um bar. Em funcionamento estão já dois: o Viseversa, restaurante e bar ao estilo grand-café” aberto ao longo de todo o dia; e ainda o Zest, para almoços e lances mais rápidos, com a promessa de ingredientes locais e frescos, frente ao jardim privativo da nova unidade hoteleira à beira rio. Para breve, fica a promessa de um “restaurante de topo” no piso térreo, com acesso independente ao hotel.



“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.

