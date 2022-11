Um sismo com magnitude de 5.6 foi sentido na manhã desta segunda-feira na Indonésia, e as primeiras informações dão conta de vítimas mortais e centenas de feridos.

Um responsável da administração local de Cianjur, Herman Suherman, confirmou inicialmente à televisão Metro TV, citada pela AFP, que teriam morrido pelo menos 20 pessoas. A informação foi entretanto atualizada para 44 mortes. Entre os feridos, a maioria tem fraturas provocadas por terem ficado encurralados nos escombros.

