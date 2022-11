Um dia depois de o ministro do Desporto da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ter confessado que gostaria de ver Cristiano Ronaldo a jogar na liga local, é revelado que o Al Nassr fez uma proposta astronómica ao capitão da seleção de Portugal.

Atualmente desempregado – o jogador rescindiu contrato com o Manchester United no início da semana-, Cristiano Ronaldo, segundo a CBS Sports, terá recebido uma proposta concreta de um contrato válido por 3 temporadas a troco de 225 milhões de dólares ( cerca de 216 milhões de euros), ou seja, 72 milhões de euros em salários por ano.

Segundo a cadeia norte-americana, as conversações entre ambas as partes não devem partir do zero visto que alguns tópicos já teriam sido debatidos no verão. Mas, nessa altura, Ronaldo rejeitou a proposta. Agora, o clube saudita, que admite que o seu interesse “é mais forte do que nunca”, tem esperança que um acordo não demore muito tempo a ser alcançado, se essa for a decisão de CR7.

Na terça-feira, a dois dias da estreia de Portugal no Mundial, o Manchester United anunciou a saída do número 7 de forma imediata e por mútuo acordo. “Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United por mútuo acordo com efeitos imediatos. O clube agradece pela imensa contribuição ao longo das duas passagens por Old Trafford em que marcou 145 golos e fez 346 jogos e deseja-lhe todas as felicidades a ele e à sua família para o futuro. Todos, no Manchester United, permanecem concentrados na continuação da progressão da equipa com Erik ten Hag e a trabalhar juntos para obter sucesso no relvado”, dizia a curta nota divulgada pelo Manchester United.

Pouco depois, Ronaldo reagiu à saída do clube inglês através de um comunicado que foi divulgado por Fabrizio Romano, jornalista italiano normalmente associado ao mercado de transferências. “Depois de conversações com o Manchester United, acordámos mutuamente terminar o nosso contrato. Adoro o Manchester United e adoro os adeptos, isso nunca vai mudar. Mas é a altura certa para procurar um novo desafio. Desejo o melhor ao Manchester United”, disse o avançado de 37 anos.