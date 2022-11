A neve acumula-se no lado de fora de uma janela envidraçada no centro do palco. Num cenário que remete para uma casa tipicamente inglesa do princípio do século XIX, dois atores escutam a notícia de um crime, informação saída de uma velha telefonia. “Chapéu de feltro, sobretudo e cachecol”, relata a polícia sobre o suspeito à solta, como quem descreve as camadas de roupa que um hóspede vai tirando, quando entra nesta pousada liderada por um casal em dificuldades financeiras.

Estamos perante um crime — disso sabemos — e o suspeito está entre os hóspedes deste modesto hotel ainda mal iluminada pela madrugada. Entre a ficção e a realidade, uma voz familiar soa da porta da entrada: 17 minutos depois da peça ter começado, escuta-se a primeira ovação. De casaco e calças castanhas, camisa branca e lenço, com uma bengala a marcar-lhe os passos, entra o general, personagem vestida por Ruy de Carvalho. Ninguém sabe se será ele o vilão desta história. Mas na plateia não sobram dúvidas de que é o herói da noite: são 80 anos de carreira celebrados pelo Teatro Nacional Dona Maria II (TNDMII).

Foi desta forma que arrancou o espetáculo “A Ratoeira” — um texto de Agatha Christie — aqui encenado por Paulo Sousa e Costa. Duas horas e dez minutos para celebrar o percurso de um homem que ajudou a construir o teatro português. Aos 95 anos de vida e 80 de carreira, Ruy de Carvalho é o ator português mais velho no ativo. Aquele que será também, porventura, o ator mais acarinhado do público português – tal como dirá mais tarde, numa curta sessão de palavras, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.

