Devido a um incidente com um passageiro, a circulação da Linha Verde do Metro de Lisboa esteve parada entre as 6h39 e as 7h14, mas já está a funcionar disse à rádio Observador fonte do Metro.

A informação da interrupção foi avançada pela respetiva entidade na rede social Twitter. O comunicado revelava ainda que não era possível prever a duração da interrupção, que poderia ser “prolongada”, mas acabou por não chegar a uma hora.

Linha Verde: ???? devido a incidente com passageiro, a circulação está interrompida. De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Agradecemos a sua compreensão. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) November 28, 2022