Um deslizamento de terras, que ocorreu na noite de segunda-feira, na estrada BR-376, em Guaratuba, no estado brasileiro do Paraná, arrastou 15 carros e seis camiões. Nesta manhã, os bombeiros realizaram buscas pelos desaparecidos soterrados, tendo já confirmado uma vítima mortal.

De acordo com a Globo, o Governo desconhece o número exato de pessoas desaparecidas. A mesma fonte adianta que existiram dois deslizamentos de terras. O primeiro terá começado às 15h30 de segunda-feira, até um pedaço de terreno da serra ter interditado uma das faixas da estrada. Posteriormente, às 19h30 as terras voltaram a deslizar, onde vários carros acabaram por ser arrastados e as duas faixas ficaram bloqueadas. O tempo chuvoso dificultou as operações de resgate que retomaram esta manhã.

O autarca do Paraná, Ratinho Júnior, utilizou a rede social Twitter para informar que as equipas de defesa civil e os bombeiros estiveram no local a ajudar no resgate, desde a noite de segunda-feira.

Desde de ontem a noite, nossas equipes da defesa civil e bombeiros estão no local ajudando no resgate às ocorrencias da BR-376 pic.twitter.com/rdSFsDKQin — @ratinho_jr (@ratinho_jr) November 29, 2022

Nas redes sociais circularam várias imagens dos estragos provocados e das operações de resgate em curso.

29.11- Primeiras imagens da manhã pós Tragédia, aonde inúmeros veículos foram soterrados após deslizamento na BR-376-Guaratuba(PR) na noite de segunda(28). Ainda não se tem a dimensão exata. Equipes de socorro de diversas cidades de SC e do PR estão no local ou em deslocamento. pic.twitter.com/5SNRO2Xq2S — Fábio Roberto de Souza (@FabioRdeSouza_) November 29, 2022

URGENTE !!!

Na manhã desta terça-feira (29) na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Vários carros, caminhões e um ônibus estão soterrados… pic.twitter.com/bLz8rHJU0Q — Damasceno (@Damasce85193981) November 29, 2022