Este artigo é da responsabilidade da Compal

Membro da família Bromeliaceae, o ananás (Ananas comosus) é proveniente das florestas secas e das regiões de vegetação de esfoliação espinhosa da América do Sul. Contudo, não há certezas quanto à sua origem. Há quem diga que apareceu, pela primeira vez, no sul do Brasil e no Paraguai, mas fontes mais recentes sugerem que é originário do norte do Brasil, Colômbia ou Venezuela.

Esta indecisão deve-se, em parte, à grande diversidade de ananás cultivados por índios na América Latina, antes da chegada de Colombo. Segundo a história, os índios caribenhos levaram o ananás para Guadalupe e Cristóvão Colombo trouxe-o para a Europa, em 1493. A partir do continente europeu, o ananás foi, então, distribuído para as ilhas do Pacífico, Índia e África pelos exploradores espanhóis e portugueses durante os séculos XVI e XVII.

A primeira plantação de ananás com fins comerciais foi criada em Oahu, no Havai, em 1885, que foi o maior produtor mundial desta fruta até aos anos 1960. Em todo o mundo são mais de 90 os países tropicais e subtropicais onde há produção de ananás. Os principais produtores estão na Ásia e na América do Sul, destacando-se a Costa Rica, as Filipinas, o Brasil e a Tailândia.

Em Portugal, o ananás é produzido principalmente nos Açores e tem denominação de origem protegida (DOP). Esta fruta chegou do Brasil a São Miguel, trazida pelos navegadores portugueses por volta de 1840 ou 1850 e foi ganhando cada vez mais importância na região.

Ananás: benefícios e propriedades nutricionais

O ananás é fonte de vitamina C, manganês e apresenta um alto teor em fibra. A vitamina C intervém no normal funcionamento do sistema imunitário, tem um papel importante na função psicológica e proteção antioxidante. O manganês, além de ter uma ação antioxidante, é importante também no metabolismo energético e na saúde óssea.

A cor amarela de alguns frutos, como é o caso de ananás, provém dos carotenóides (como o beta-caroteno, luteína e zeaxantina), que são fundamentais para a prevenção de doenças oftalmológicas. As frutas desta cor também contêm, habitualmente, fitoquímicos, como os terpenos, que são importantes para a desintoxicação hepática, e flavonóides, que ajudam a prevenir o aparecimento de tumores.

Comer ananás: como incluir esta fruta na alimentação

De acordo com a Roda da Alimentação Mediterrânica, devemos ingerir entre três a cinco porções de fruta por dia. Esta pode ser incluída na alimentação diária em todas as refeições, desde o pequeno-almoço e os lanches, passando pelo almoço e o jantar (por exemplo, na sobremesa).

O ananás é considerado por muitos o “rei da fruta” mas recentemente ganhou outro protagonismo nutricional. A investigação científica demonstrou que possui quantidades interessantes de bromelaína, uma enzima que facilita a digestão. Por isso, além de ser uma boa opção como ingrediente principal de sobremesas, pode também ser utilizado nos pratos principais ajudando, através da bromelaína, a tornar a carne mais tenra. Se preferir, também pode consumir esta fruta em sumos e nectáres, como as gamas Compal Clássico de Ananás, Compal 100% Fruta Pera e Ananás ou Compal Vital Ananás e Coco.

Saiba mais em Compal.pt

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR