O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, adiantou que os partidos têm até sexta-feira, 9 de dezembro, para indicar os nomes que vão constituir a comissão eventual de revisão constitucional. A comissão que vai coordenar a revisão vai ser liderada por um deputado do PSD.

No final da Conferência de Líderes, que decorreu esta quarta-feira, Eurico Brilhante Dias indicou que o PS pode indicar 12 nomes para a comissão que vai coordenar os trabalhos de revisão da constituição, com a liderança dos trabalhos a pertencer ao PSD e com uma vice-presidência do PS e outra do PCP.

Na reunião dos líderes parlamentares ficou também marcada a ida do Primeiro-ministro, António Costa, no dia 13 de dezembro ao Parlamento para um debate preparatório do Conselho Europeu. Esta deve ser a única presença do líder do Governo até ao fim do ano.

A Conferência de Líderes, que esteve reunida durante quase duas horas, marcou ainda para dia 14 de dezembro o debate sobre a comissão de inquérito proposta pelo Chega sobre a situação na banca, na sequência do livro publicado por Carlos Costa, e no dia seguinte um debate potestativo pedido pelo presidente do Chega sobre a situação das policias.

Ainda antes do natal, está marcado para dia 16 de dezembro um debate setorial com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva e dia 20 de dezembro um debate sobre a taxa sobre os lucros extraordinários

Depois de concluído o processo orçamental, a Assembleia da República retoma o funcionamento regular. No dia 22 de dezembro decorre o último plenário antes do natal, para discutir iniciativas do PSD sobre guardas florestais e do Bloco de Esquerda sobre juntas médicas.

Nesse dia vai também decorrer a eleição para representantes de dois órgãos externos à Assembleia da República: dois elementos para a Comissão Nacional de Proteção de Dados e quatro para o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social.