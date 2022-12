Na próxima Primavera, a sexta geração do Opel Astra vai alargar-se com a entrada em cena de uma versão puramente eléctrica para a carroçaria de cinco portas e para a carrinha Astra Sports Tourer, convertendo-se esta última na primeira station wagon exclusivamente a bateria de um fabricante alemão. Será nessa altura que abrem as encomendas para o Astra Electric, cujas primeiras fotos e informações foram divulgadas quarta-feira. Os preços deverão, entretanto, ser conhecidos.

A última adição à família Astra recorre ao mesmo conjunto eléctrico que anima o “mano” Peugeot e-308 e e-308 SW, ou seja, um motor síncrono de 115 kW/156 cv de potência e 270 Nm de binário, sendo pela força que o compacto alemão se diferencia do francês, oferecendo mais 10 Nm ao toque no pedal do acelerador. A alimentá-lo está uma bateria de iões de lítio com 51 kWh úteis de capacidade (54 kWh brutos), composta por 102 células arrumadas em 17 módulos. A marca fala numa “disposição eficiente” para “assegurar uma autonomia exemplar”, atendendo a que se trata de um acumulador de tamanho compacto. O alcance entre recargas ainda não é oficial, mas preliminarmente estima-se que atinja os 416 km, de acordo com o protocolo de homologação europeu WLTP. Um valor que nos parece um pouco optimista, atendendo a que o Zoe com bateria de 50 kW não vai além dos 389 km e o próprio Peugeot e-308, com que o Astra partilha os órgãos vitais, anuncia mais de 400 km, mas sem se comprometer com um número tão preciso.

Uma vez sem energia na bateria, o Astra Electric pode ser recarregado em corrente contínua numa estação de carga rápida, aceitando até 100 kW de potência, o que significa que mais ou menos em meia hora consegue alcançar 80% de carga. Em corrente alternada, para um carregamento via wallbox, por exemplo, tem a vantagem de vir equipado de série com um carregador de bordo trifásico de 11 kW.

De resto, o fabricante alemão destaca o facto de a velocidade máxima não estar limitada a 150 ou a 160 km/h, como acontece com outros eléctricos da concorrência, com o Astra a bateria a poder levar o velocímetro até aos 170 km/h.

Astra Sports Tourer Electric 9 fotos

Outro dos atributos desta nova versão do Astra residirá no baixo centro de gravidade, tal como acontece em todos os eléctricos que alojam as baterias na parte inferior da carroçaria. Segundo a marca, esta disposição não belisca a habitabilidade nem a capacidade da bagageira. Mas isso só é verdade se a comparação se limitar às versões híbridas plug-in (PHEV), seja do cinco portas, seja da carrinha. O Astra Electric oferece 352 litros com os bancos na posição convencional, enquanto o Astra Sports Tourer Electric acomoda 516 litros, valores que coincidem com os das versões PHEV. Contudo, perdem para as versões a combustão respectivamente 70 (422 litros) e 81 litros (597 litros).

Proposto de série com bancos Active Sport certificados pela AGR, o que é sinónimo de ergonomia, o novo Astra Electric disponibiliza três modos de condução, nomeadamente Eco, Normal e Sport, que ajustarão necessariamente a potência, a rapidez de resposta ao acelerador, a velocidade máxima e a climatização, consoante o critério seja uma condução mais eficiente, do ponto de vista energético, ou mais desembaraçada, do ponto de vista do desempenho. De fábrica, o Astra Electric vai estar equipado com jantes de liga leve de 18 polegadas, pretas ou com acabamento brilhante.

Recorde-se que, até 2024, todos os modelos da Opel vão ter uma declinação exclusivamente alimentada a bateria e, em 2028, o objectivo da marca é cingir a sua oferta no Velho Continente apenas a modelos eléctricos.