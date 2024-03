A Opel lançou em Portugal o Astra Sports Tourer Electric, a versão carrinha do popular Astra que chega ao mercado cinco meses após a estreia do modelo com cinco portas. O Astra ST Electric é proposto com a mesma mecânica e bateria, com os 1100€ que exige a mais a serem amplamente compensados pela maior versatilidade que lhe assegura a bagageira mais generosa. Daí que o construtor alemão da Stellantis preveja para a carrinha 60% do volume de vendas do modelo, contra apenas 40% do Astra com cinco portas.



A Opel continua a seguir a sua estratégia de electrificação, que passa por disponibilizar em 2024 uma versão 100% eléctrica de cada um dos seus modelos, para a partir de 2025 todos os novos modelos a lançar serem exclusivamente a bateria. E as vendas suportam esta opção, com o incremento de 15% do volume de veículos comercializados em 2023 a ser ultrapassado pelo crescimento de 22% entre os modelos 100% eléctricos. Curiosamente, em Portugal o peso das versões eléctricas é superior, uma vez que a sua procura aumentou 44%, contra apenas 23% do total das vendas do construtor.

O interior da nova Astra Sports Tourer Electric herda tudo o que já conhecíamos da versão de cinco portas 1 fotos

O Astra Sports Tourer Electric pesa apenas mais 24 kg do que a versão de cinco portas, apesar de ser 27 cm mais comprido e usufruir de mais 6 cm na distância entre eixos, o que lhe permite oferecer mais espaço para as pernas de quem se senta atrás e, sobretudo, 516 litros de mala em vez dos 352 litros da versão mais curta. A mecânica eléctrica de ambas as versões é a mesma, contemplando o mais recente motor do Grupo Stellantis com 156 cv e 270 Nm, com maior eficiência por reduzir as perdas por fricção. Esta unidade permite ao Astra ST atingir 170 km/h, a que está limitado electronicamente, superando os 100 km/h em 9,3 segundos, mais um décimo de segundo do que o Astra de cinco portas. Este motor pode contudo modular a potência, consoante o modo de condução seleccionado por quem está ao volante, fornecendo os anunciados 156 cv apenas no modo Desportivo, para depois os limitar a 136 cv no modo Normal e a apenas 108 cv em modo Eco.

A bateria ao serviço do Astra ST Electric é igualmente a mais recente do grupo para modelos desta bitola, com 54 kWh de capacidade bruta e 50,8 kWh úteis, que aceita carregamentos a 100 kW em corrente contínua (DC) e 11 kW em corrente alternada (AC). Em termos práticos, a carrinha Astra anuncia um consumo de 15 kWh/100 km e uma autonomia de 413 km, ligeiramente abaixo dos 14,8 kWh/100 km e 419 km do Astra de cinco portas.

O maior argumento da carrinha eléctrica do Astra é a sua versatilidade 3 fotos

O novo Astra Sports Tourer Electric é comercializado por valores a partir de 40.620€, com a Opel a propor a sua nova carrinha a bateria por 38.620€, caso o cliente entregue um veículo para abate. As primeiras unidades vão começar a ser entregues a clientes no final de Março, com a marca a aproveitar a introdução da nova carrinha para anunciar as próximas novidades, respectivamente o novo Frontera, agendado para o 2.º trimestre de 2024, além de um novo SUV para o segmento C, esperado para o 3.º trimestre do ano.