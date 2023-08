A estrela do stand da Opel durante o próximo IAA Mobility, o salão automóvel de Munique, será o Experimental Concept EV, modelo alimentado por bateria que será concebido sobre uma das novas plataformas eléctricas da Stellantis, as STLA, com este novo crossover futurista a estar assente sobre a STLA Medium, uma vez que se trata de um modelo tipo SUV do segmento C europeu, ou seja, com um comprimento total em torno dos 4,4 metros.

Além das formas atraentes e inovadoras, que deverão antecipar a linguagem estilística para os próximos modelos da marca germânica, o Concept esgrime argumentos como as quatro rodas motrizes – para maior tracção em pisos com menos aderência – e as quatro rodas direccionais – para conseguir uma capacidade de manobra superior. Na prática, trata-se de uma proposta menos volumosa e mais dinâmica de um modelo com dimensões similares às de um Grandland.

A grelha frontal revela uma evolução necessária à Vizor, que os modelos mais recentes da marca exibem, denominada Blitz e que, para se diferenciar, pode ser iluminada para maior efeito. O crossover exibe ainda entradas e saídas de ar dinâmicas à frente e atrás (air flaps), que abrem ou fecham para optimizar a aerodinâmica no modelo ou modular a refrigeração da mecânica ou da bateria. Este objectivo é reforçado pela versatilidade do difusor traseiro, que também ele pode melhorar o Cx em determinadas situações.

O interior do novo modelo promete oferecer o espaço de um veículo do segmento D, apesar das dimensões exteriores pertencerem ao segmento C, como aliás é habitual entre os eléctricos concebidos de raiz e com plataformas específicas. Isto permite-lhes ter frentes mais curtas, com o comprimento ganho na zona anterior a favorecer o comprimento disponível no habitáculo para os passageiros.

Os habituais ecrãs dos veículos, o da instrumentação em frente ao condutor e o central, vão ser substituídos por uma projecção no para-brisas que recorre à realidade aumentada, que revelará informações sobre entretenimento e em relação ao veículo, com maiores dimensões e graficamente mais atraentes. Mas talvez o pormenor mais chamativo a bordo seja o volante escamoteável, que pode desaparecer (recolhendo) para deixar mais espaço no habitáculo, a pensar já nos veículos autónomos de Nível 4 e 5.