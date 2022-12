Foi cancelado, oficialmente, o Grande Prémio da China em Fórmula 1. A prova deveria regressar à China pela primeira vez desde 2019 no dia 16 de abril do próximo ano, mas a política “Zero Covid”, que tem motivado manifestações no país, levou ao cancelamento – e Portugal é uma das hipóteses para receber o evento desportivo.

A Sky Sports refere que, desta forma, o calendário com um recorde de 24 corridas da temporada fica reduzido a 23, embora a Fórmula 1 esteja em negociações com possíveis substitutos. O circuito do Autódromo Internacional do Algarve, que acolheu a prova em 2020 e 2021, poderá ser o escolhido.

De acordo com a Sport Tv existem negociações avançadas com Portugal. Ainda assim, o jornal O Jogo alerta que para o mesmo fim de semana de abril está marcada para o autódromo as 6 Horas de Portimão, prova do Mundial de Resistência (WEC).

A Presidente da Câmara de Portimão assumiu que “ficaria extremamente feliz” com o regresso da Fórmula 1. Em declarações ao programa Bola Branca da Rádio Renascença, Isilda Gomes disse saber que “os pilotos gostam muito do Autódromo Internacional do Algarve”. Porém, alertou que esta “é uma prova extremamente cara e também requisitada por outros países”.

A decisão final será tomada até ao dia 9 de dezembro, data do Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel. A China aparecia no calendário depois da Austrália (a 2 abril) e antes do Azerbaijão (a 30 abril).