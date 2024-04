O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, quarta prova do Campeonato do Mundo, fazendo o pleno nas corridas já disputadas.

Verstappen gastou 1.28,197 minutos na sua melhor volta, deixando o companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), na segunda posição, a apenas 0,066 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 0,269.

“Foi um final bastante apertado. Este circuito é muito sensível para os pneus, com um asfalto muito agressivo. Mas, no geral, foi um bom dia e temos uma posição de partida para a corrida”, frisou o tricampeão mundial, após uma qualificação em que não exerceu um domínio tão intenso quanto tem sido habitual.

De facto, Max Verstappen conquistou as quatro ‘pole positions’ para as quatro corridas desta temporada, chegando às 36 na carreira, em 188 Grandes Prémios (uma percentagem superior a 19%), sendo já cinco consecutivas, contando a última corrida da época passada, em Abu Dhabi.

Desta vez, o piloto neerlandês ficou com Sérgio Pérez a apenas 66 milésimas de segundo.

“É bom para a equipa colocar os dois carros nos dois primeiros lugares e esperamos que o consigamos repetir amanhã [no domingo] na corrida”, frisou Verstappen.

Depois da vitória na Austrália, há duas semanas, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) não foi agora além da quarta posição na grelha de partida, a quase meio segundo do mais rápido (a 0,485 segundos), com o compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) logo atrás, a apenas quatro milésimas de segundo.

O australiano Oscar Piastri (McLaren) foi o sexto, seguido do primeiro dos Mercedes, cuja evolução no desenho da carroçaria desta temporada não tem trazido os resultados esperados.

O britânico Lewis Hamilton foi, pela primeira vez este ano em qualificação, o melhor dos ‘flecha de prata’, na sétima posição, enquanto que o seu companheiro de equipa e compatriota, George Russell, não fez melhor do que o nono posto, atrás do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), batido novamente por Sainz.

O japonês Yuki Tsunoda (RB), a correr em casa, fechou o lote dos 10 mais rápidos. O Grande Prémio do Japão é a quarta ronda da temporada.

Apesar de ter desistido na ronda anterior, na Austrália, com problemas nos travões do seu Red Bull, Verstappen chega a esta prova na liderança do campeonato, com 51 pontos, mais quatro do que Leclerc, que é segundo, e cinco do que Pérez, que é terceiro. O tricampeão mundial venceu duas das três corridas disputadas, enquanto Sainz celebrou na Austrália.