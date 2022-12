Foi no bar do Futebol Clube Ferreiras, em Albufeira, que os pais de Gonçalo Ramos assistiram ao jogo entre Portugal e Suíça dos oitavos de final do Mundial do Qatar, jogo no qual o filho brilhou com três golos. É lá, nas instalações desta equipa do Campeonato Nacional de Seniores, que funciona o Centro de Formação e Treino do Benfica, onde milita o irmão mais novo do avançado da seleção. “Enquanto ele esteve a treinar, nós estivemos a ver o jogo do Gonçalo, juntamente com os pais dos outros meninos”, contou Manuel Ramos, pai do futebolista, à Rádio Observador. “Superou todas as expetativas que poderíamos ter. Nunca pensávamos que aquilo pudesse acontecer”.

“Aquilo” significa um dia profissional de sonho: esta terça-feira, na sua estreia absoluta a titular da Seleção, Gonçalo Ramos anunciou a sua chegada à elite do futebol. Três golos, uma assistência e um prémio de melhor em campo depois, o jovem substituiu com classe Cristiano Ronaldo e demonstrou estar preparado para ser um dos titulares de Fernando Santos.

“Pode ter a ver com o ADN do pai”, brincou o progenitor. Natural do concelho de Moura, Ramos (o pai) também foi jogador de futebol, representando vários clubes da região do Algarve nos anos 1990 e 2000, como o Farense, Salgueiros e o Quarteirense. Já lá vão quase 20 anos desde que pendurou as botas, e hoje, com 44 anos, não esconde o orgulho em ver o filho brilhar no Campeonato do Mundo: “Tem sido uma época espetacular, tanto ao nível do clube como ao nível da seleção”.

Como nos melhores contos encantados, este esteve quase para não acontecer. Até ao derradeiro momento em que o nome foi proferido por Fernando Santos no anúncio da convocatória, existiam dúvidas sobre se Ramos seria um dos 26 escolhidos pelo selecionador para representar Portugal no Mundial. Pese embora o grande arranque de época ao serviço do Benfica (tem 14 golos em 21 jogos em todas as competições, 9 dos quais na Primeira Liga onde é atualmente o melhor marcador), é possível que, se não fosse a renúncia do colega de equipa do Benfica, Rafa, à seleção, o avançado de 21 anos não tivesse ido ao Qatar.

