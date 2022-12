Dom Duarte Pio e Isabel de Herédia anunciaram esta quinta-feira, 15 de dezembro, que a sua filha está noiva. A Infanta Dona Maria Francisca de Bragança, Duquesa de Coimbra, ficou noiva no início deste mês do advogado Duarte Maria de Sousa Araújo Martins durante uma viagem a Timor.

Num comunicado partilhado pelos Duques de Bragança no Facebook, pode ler-se que a Infanta “informou Suas Altezas Reais e outros membros próximos da sua família” e que serão revelados mais detalhes sobre o casamento quando for oportuno.

Maria Francisca nasceu em 1997 e é a segunda de três filhos dos Duques de Bragança. O seu irmão mais velho, Afonso, nasceu em 1996, e o mais novo, Dinis, em 1999.

Numa nota biográfica partilhada no mesmo comunicado, pode ler-se que Duarte de Sousa Araújo Martins, nasceu em 1992 e é neto do arquiteto e pintor João de Sousa Araújo. É licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e concluiu o Master of Laws, com especialização em Banca e Finanças, na Universidade Queen Mary, em Londres.

Atualmente, Duarte é advogado especializado em mercados de capitais, fusões e aquisições na sociedade Uría Menéndez – Proença de Carvalho.