Boris Becker, tenista que venceu três vezes o Wimbledon (1985, 1986 e 1989), saiu da prisão esta quinta-feira, 15 de dezembro, depois de servir apenas oito meses da sentença de dois anos e meio a que foi condenado (metade deste tempo seria passado na prisão e a outra em liberdade condicional).

O alemão de 55 anos, foi, em abril, considerado culpado no Reino Unido, por crimes financeiros (remoção de propriedade, ocultação de propriedade e ocultação de dívida), depois de esconder ativos financeiros no valor de 2.5 milhões de libras, o equivalente a quase três milhões de euros.

Agora, o seis vezes campeão do Grand Slam pode muito bem vir a enfrentar a deportação: isto porque, explica o jornal inglês The Guardian, apesar de manter uma propriedade no Reino Unido, Becker — que, antes de ser preso, mantinha residência oficial na Suíça —não tem cidadania britânica e recebeu uma sentença superior a 12 meses.

Boris Becker começou por cumprir a sua pena em Wandsworth (a menos de 20 minutos de carro de Wimbledon), tendo sido, em maio, transferido para um estabelecimento prisional exclusivo para reclusos estrangeiros.

Em 2017, Becker declarou falência, evitando o pagamento de 50 milhões de libras (cerca de 59.5 milhões de euros) em dívidas. Em 2022, foi condenado por de esconder ativos financeiros no valor de 2.5 milhões de libras, o equivalente a quase três milhões de euros, para declarar falência e não pagar dívidas. Foi considerado culpado de quatro crimes financeiros e declarado inocente em outras 20 acusações.