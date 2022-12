A revista está disponível nas bancas e em 510.pt com portes grátis. Aproveite a campanha promocional para a subscrição até ao final do ano.

Pão com manteiga para abrir o apetite. Irresistível, não é? Na nova edição da revista Observador Lifestyle apresentamos oito marcas portuguesas que dão razão ao ditado que acabámos de inventar: “Quanto mais gordas melhor”. É só um exemplo guloso de uma revista recheada de bons exemplos nacionais, ou não fosse este o número especial 100% português.

Na capa, ocupamos uma quinta de Arraiolos que em tempos funcionou como fábrica de massas alimentícias, para uma produção de moda nacional nos tons do Alentejo. A escolha da vila não é inocente: nesta edição falamos também da reinvenção destes tapetes seculares, num artigo dedicado a 10 artistas e marcas que estão a trabalhar com fios para alcançar resultados surpreendentes.

Reinvenção é uma palavra que atravessa toda a revista, para todas as idades – das roupas da Béhen às medalhas de ouro Bisavó, passando pelo livro que adapta para crianças um clássico do paisagismo português e quer familiarizar os mais pequenos com 20 espécies de árvores portuguesas.

Nesta 18ª edição, falamos ainda de mulheres que arregaçam as mangas e que fomos conhecer em pleno ofício: Bela Silva, artista de grande escala entrevistada por Joana Stichini Vilela; Rosa Diniz, uma mão feminina no masculino mundo do couro; ou ainda Inês Cottinelli, filha de Daciano da Costa que está a relançar as peças do designer que acaba de entrar no catálogo da Vitra.

Entre os conteúdos da revista contam-se ainda casas minúsculas (tiny houses), roupa para bicicletas, hotéis e orange wines.

