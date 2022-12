A NATO confirmou esta sexta-feira que recebeu um pedido formal da Sérvia para destacar 1.000 agentes de segurança sérvios para o Kosovo, e que está a avaliar esta proposta sem precedentes desde o fim da guerra em 1999 nos Balcãs.

“Recebemos uma carta da Sérvia e estamos atualmente a avaliá-la. A KFOR [missão da NATO no Kosovo] permanece extremamente vigilante e pronta a cumprir o mandato da ONU“, disse fonte da KFOR à Europa Press.

O ministro da Defesa sérvio Milos Vucevic anunciou esta sexta-feira formalmente que pediu à NATO autorização para enviar as suas forças de segurança para o Kosovo, na sequência de declarações feitas no passado fim de semana pelo Presidente sérvio, Aleksandar Vucic, face à escalada de tensão na região.

O pedido, que a Sérvia alega estar coberto pela resolução 1244 da ONU, foi oficialmente entregue aos representantes da missão da NATO para o Kosovo no ponto de passagem administrativo de Merdare.

De acordo com a resolução, a Sérvia pode destacar até 1.000 militares, polícia e pessoal alfandegário em locais religiosos cristãos ortodoxos, áreas de maioria sérvia e postos fronteiriços, desde que tal destacamento seja aprovado pelo comando da missão KFOR.

A iniciativa das autoridades sérvias surge no meio de tensões no norte do Kosovo, na sequência de violência nas ruas e barricadas da comunidade sérvia no território, protestando contra a detenção de um antigo agente da polícia e um ataque com uma granada atordoante a uma patrulha da missão da UE no terreno, a EULEX.

Numa conferência de imprensa em Bruxelas, o porta-voz dos Negócios Estrangeiros, Peter Stano, disse que a UE está empenhada em desanuviar as tensões no norte do Kosovo, com contactos permanentes com Pristina e Belgrado, para assegurar a circulação de todos os cidadãos da região.