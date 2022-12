A Hyundai divulgou as primeiras fotos do novo Kauai, B-SUV que disputa o concorrido segmento B com uma das mais amplas ofertas de motorizações. Tal como na primeira geração, o Kauai que vai chegar aos concessionários já no primeiro semestre de 2023 apresenta-se com motores para praticamente todos os gostos e orçamentos: a gasolina, híbrido convencional (não recarregável) e 100% eléctrico. E foi precisamente pelo modelo zero emissões que a equipa da Hyundai começou a trabalhar, segundo a marca. Daí que não seja de espantar o alinhamento do interior pela atmosfera que se sente a bordo do Ioniq 5.

Porém, as mudanças não ficam por aí. Exteriormente, o design evolui para uma estética mais audaciosa, resultado da vontade do construtor de associar o Kauai a uma imagem “mais orientada para a tecnologia”. Pelo que nos é dado a ver, essa intenção estende-se às restantes versões, que exibem ligeiras variações estilísticas consoante a motorização. Assim, o BEV distingue-se pela pixelização na grelha dianteira, jantes e pára-choques de trás, enquanto a versão N-Line se destaca por um design mais agressivo com diversos elementos a negro, caso dos espelhos e tejadilho. A completar o look mais vitaminado estão a dupla saída de escape, embaladeiras prateadas, jantes de 19” e o spoiler. Por fim, as versões a gasolina (ICE) e híbrida (HEV) partilham o desenho do pára-choques e o revestimento a preto do arco das rodas.

Em comum, todas elas têm a mesma plataforma, o que obviamente implicará cedências, em termos de espaço e de eficiência. Contudo, realça a Hyundai, “ao contrário do que acontece geralmente em automóveis que são disponibilizados com diversas motorizações, no novo Hyundai Kauai as equipas de design e desenvolvimento começaram por desenvolver a versão BEV, adaptando-o depois para as versões ICE, HEV e N Line”.

Para já, o que se sabe é que o novo Kauai vai ser mais espaçoso por dentro e mais encorpado por fora. Face ao modelo que vem substituir, o SUV sul-coreano cresce 15 cm em comprimento (4,36 m), dilata 2,5 cm em largura (1,83 m) e aumenta a distância entre eixos em 6 cm (2,66 m).

Quanto ao habitáculo, aparentemente todas as versões vão explorar a linha inaugurada pelo Kauai eléctrico, o que significa um interior mais amplo e mais clean. Destaque para o facto de, atrás, o piso ser plano, ao contrário do que acontecia até aqui. Outra alteração evidente remete para a alavanca da caixa, que passa a estar integrada na coluna de direcção, o que libertou mais espaço na consola central. Nota ainda para os dois ecrãs de 12,3 polegadas, ao serviço da instrumentação e do sistema multimédia, que surgem em contínuo dando a ilusão de um único display.