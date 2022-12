A Direção Executiva do SNS admite a possibilidade de encerrar definitivamente algumas maternidades no país — e a análise à resposta dos hospitais nos próximos fins de semana, em que algumas urgências de ginecologia e obstetrícia vão estar encerradas enquanto outras ficam de portas abertas em pleno, vai pesar na decisão final.

Em entrevista à RTP, Fernando Araújo diz que está a analisar a recomendação da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos para encerrar seis maternidades no país e que uma decisão final será tomada no início do próximo ano. “Tenho andado pelo país e não é fácil”, admitiu o diretor executivo do SNS.

