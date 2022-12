A família de Pelé, lenda do de futebol brasileiro de 82 anos, juntou-se na consoada de Natal, sábado, 24 de dezembro, no hospital Albert Eistein, em São Paulo. Além do filho Edinho, treinador de futebol que chegou de Londres, também as duas filhas se mantiveram ao lado do ex-jogador, fazendo atualizações nas redes sociais.

No Instagram, Kely Nascimento, uma das filhas, partilhou uma fotografia a abraçar o pai, deitado na cama de hospital. “Continuamos aqui, a lutar e com fé. Mais uma noite juntos”, escreveu. Flávia Arantes do Nacimento, a outra filha, também partilhou a imagem, surgindo, ao fundo, deitada no sofá.

Pelé está internado desde o final de novembro, devido ao agravamento do seu estado de saúde. O antigo jogador foi diagnosticado com cancro do intestino em setembro de 2021, que, mais tarde, deu origem a metástases no intestino, pulmão e fígado.

Segundo noticiou a Folha de São Paulo uns dias depois, a sua quimioterapia foi suspensa. Pelé, que contraiu também uma infeção por Covid-19, foi depois internado. O cancro do ícone mundial do futebol, atualizaram os médicos na quarta-feira, 21 de dezembro, progrediu, exigindo “mais cuidados relacionados com disfunções renais e cardíacas.”