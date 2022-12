“Eterno”, uma “lenda”, uma referência “de ontem, hoje e sempre”. Pelé morreu esta quinta-feira, aos 82 anos, e de todo o mundo chegam mensagens de despedida e de homenagem.

Com 1.282 golos (ou 1.279, números que ainda geram debate), seis campeonatos brasileiros, duas Taças dos Libertadores, dois Intercontinentais e três Campeonatos do Mundo ao serviço do Brasil, o mundo despediu-se esta quinta-feira do “Rei do futebol”.

A notícia da morte de Pelé foi confirmada ao fim da tarde pela família, que através de um comunicado disse que o ex-jogador faleceu pacificamente, e pouco depois multiplicaram-se nas redes sociais mensagens emocionadas num último adeus a Edson Arantes do Nascimento.

Mundo do desporto chora a morte de Pelé

De 1940 até à eternidade. Foi desta forma que o organismo que tutela o futebol brasileiro destacou a morte do “Rei” Pelé.

O Santos, o clube que representou entre 1956 e 1974, partilhou uma simples homenagem: uma coroa, em sinal do estatuto de Rei que o jogador tem no Brasil. Já o Flamengo publicou uma fotografia de Pelé com a camisola vermelha e preta. “O melhor que este desporto já viu. Descansa em paz”, pode ler-se. Com uma imagem simbólica, também o Nápoles prestou uma homenagem, retratando o jogador brasileiro lado a lado com o argentino Diego Maradona.

Lendas NUNCA serão esquecidas. Obrigado por tudo, Rei @Pele. ???? pic.twitter.com/bsGjBYH1hH — SSC Napoli Oficial (@sscnapoli_br) December 29, 2022

Durante o dia foram várias as estrelas do futebol que prestaram uma última homenagem a Pelé. Neymar, atual herdeiro do número 10 do Brasil, deixou uma mensagem de despedida emocionada nas redes sociais. “Antes de Pelé, ’10’ era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um exporte. Pelé mudou tudo“, começou por escrever o jogador do PSG. O seu legado é claro. “Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil”.

Também chegaram mensagens de antigos internacionais brasileiros. “O mundo do futebol te agradece por tudo o que o senhor fez pela gente”, escreveu simplesmente Roberto Carlos numa publicação no Instagram. Ronaldo lembrou Pelé como o maior de todos os tempos: um jogador “Único. Genial. Técnico. Criativo. Perfeito. Inigualável”. Descrevendo um mundo em luto pela morte do “rei”, assumiu ser um privilégio ser seu sucessor. “O seu talento é uma escola pela qual todo jogador deveria passar. Seu legado transcende gerações. E é assim que seguirá vivo. Hoje e sempre, celebraremos você.”

Aonde Pelé chegou, ficou. Sem nunca ter saído do topo, ele nos deixa hoje. O rei do futebol – um só. O maior de todos os tempos. O mundo de luto. A tristeza da despedida misturada ao orgulho imenso da história escrita”, escreveu Ronaldo.

Já Marcelo, jogador do Olympiacos e antigo internacional brasileiro, deixou uma longa mensagem de despedida no Instagram. “Gostaria de agradecer por toda inspiração e referência dentro e fora dos campos. Por sempre manter o sonho vivo dentro de cada criança do nosso país. Sem dúvidas um dos grandes responsáveis por tornar o Brasil uma potência do futebol mundial”, sublinhou.

A partir de França chegou uma mensagem de Kylian Mbappé, que garantiu que o legado de Pelé “nunca será esquecido”, partilhando uma fotografia dos dois juntos. Da Argentina, numa mensagem telegráfica Lionel Messi escreveu simplesmente “descansa em paz”. O espanhol Iker Casillas classificou esta quinta-feira como um “dia muito triste para o futebol”, lamentando a perda de um “mito”.

Numa publicação no Instagram, Cristiano Ronaldo lembrou Pelé como uma inspiração para milhões de pessoas e uma “referência de ontem, hoje e sempre”. “Um mero ‘adeus’ ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol”, escreveu o capitão da Seleção Nacional.

“O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé”, acrescentou.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, descreveu Pelé como um jogador que “contribuiu de forma decisiva para a popularidade do futebol”, que “ficará eternamente grato”. Numa nota publicada no site da FPF, afirmou que o brasileiro “é seguramente uma das personalidades mais consensuais de sempre. Por isso, não é apenas o imenso Brasil que chora a sua morte. É o mundo inteiro que partilha a tristeza e a dor de ver partir Pelé tal como sempre se uniu no reconhecimento e na admiração por um jogador de qualidades únicas”.

“Há muito que Pelé está na galeria dos imortais, mas hoje vai ocupar o seu trono nos céus, onde encontrará amigos como Eusébio, outro dos que mereceu a coroa de rei”, sublinhou.

Lula da Silva lembra privilégio de ver Pelé jogar ao vivo e Bolsonaro um dos maiores atletas de todos os temas

O ainda presidente brasileiro Jair Bolsonaro reagiu através da página da Presidência da República, apresentando condolências aos familiares e amigos de Edson Arantes do Nascimento. “Pelé, o Rei do Futebol, foi um dos maiores atletas de todos os tempos. O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou”, sublinhou.

“O Presidente da República, Jair Bolsonaro, roga a Deus que o receba em Seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos para superar esse difícil momento”.

Também Lula da Silva, o Presidente eleito do Brasil que tome posse no domingo, deixou uma mensagem, lembrando que teve um “privilégio” que as gerações mais jovens não tiverem: viu Pelé a jogar ao vivo. Aliás, não a jogar, mas “a dar o show“, porque quando “pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em golo”.

“Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: ‘Pelé’”, acrescentou.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol. ????: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

O Presidente da República lamentou a morte de Pelé, o “extraordinário jogador de futebol brasileiro que encantou ao longo de décadas”. Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa disse que o jogador foi um “rei do Futebol, um símbolo do Brasil, marcou gerações e será para sempre recordado com um dos maiores do mais popular desporto do mundo”.

O presidente francês, Emmanuel Macron, recordou Pelé num tweet em francês e português, onde se pode ler: “O Jogo. O Rei. A Eternidade”.