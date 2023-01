“Parece verão.” Foi desta forma que um residente em Bilbau, no País Basco, em Espanha, resumiu à Reuters as elevadas temperaturas que se estão a fazer sentir ao longo destes dias. A Europa está a passar por um fenómeno extremo, que está a levar vários países a registarem temperaturas próximas dos 20 graus em pleno inverno. A responsabilidade é atribuída a uma massa de ar quente que está a passar pela Europa, vinda de zonas subtropicais.

Além de Espanha, também países como a Suíça, França, Polónia, Ucrânia ou Hungria estão a sentir temperaturas extremas. Em Budapeste, na Hungria, os termómetros chegaram a 18,9ºC no primeiro dia do ano, quando habitualmente costumam ter temperaturas negativas. Em Varsóvia, na Polónia, um cenário semelhante: 18,9ºC. Na República Checa, em Javorník, ainda mais expressivo, nos 19,6ºC.

Em vários destes países as temperaturas estão entre 10 a 12ºC acima das temperaturas visíveis nesta altura do ano. Em alguns países onde o esqui tem franca expressão, como a Suíça ou Áustria, há resorts desertos devido à ausência de neve. O “manto” branco habitual nesta altura do ano, está a ser substituído por ervas e lama.

É este o cenário que está a ser visível em zonas como Chamonix, em França, ou Innsbruck, na Áustria. E já estão a ser registadas consequências para o esqui a nível profissional: em Adelboden, um resort na Suíça, este fim de semana decorre um evento da modalidade a nível mundial. A prova, na pista de Chuenisbärgli, vai ser feita maioritariamente com neve artificial. “O clima está a mudar, o que é que devemos fazermos? Vamos parar com a vida?”, comentou Toni Hadi, diretor desta pista, ao Guardian.

