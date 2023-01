Até as melhores coisas do mundo um dia chegam ao fim. E a prova que nem os melhores desportivos do mercado evitam este canto do cisne é o muito respeitado DBS, que escolheu deixar a sua marca no mercado através do 770 Ultimate. A derradeira versão do coupé desportivo monta o V12 da marca, a que associa uma série de pormenores estéticos em relação aos restantes DBS.

A Aston Martin divulgou apenas um teaser, mas a imprensa britânica, sempre muito bem informada em relação aos modelos dos construtores locais, avança que exteriormente não existirão muitas diferenças entre o Ultimate e o DBS Superleggera. As jantes exibirão um novo design e o kit aerodinâmico será ligeiramente distinto, mas ainda assim facilmente reconhecível.

O motor ao serviço do 770 Ultimate fornece, como a denominação parece indiciar, 770 cv, o que equivale a um incremento de 45 cv face ao 5.2 V12 biturbo instalado no DBS Superleggera. O imponente motor, concebido e produzido pela marca britânica, surge associado a uma caixa automática da ZF com oito mudanças, que transmite para a traseira a totalidade do torque fornecido pela mecânica.

A Aston Martin irá apenas produzir 499 unidades do 770 Ultimate, não tendo ainda anunciado o preço pelo qual irá transaccionar cada uma das unidades. Porém, este não será inferior àquele pelo qual é proposto o DBS Superleggera. Dos Ultimate previstos, apenas 138 terão como destino o mercado europeu, sendo que, para já, dois serão conduzidos por clientes portugueses. Contudo, é possível que este número venha a ser incrementado, uma vez que há mais cinco interessados a chamar seu ao 770 Ultimate.