Vantage Coupé surge com nova estética, melhor chassi e motor

O Vantage é um modelo que a Aston Martin produz há 74 anos, mas nunca atingiu o nível de performance que a mais recente versão propõe. Apesar de a actual geração ter surgido em 2018, a versão para 2024 surpreende os potenciais interessados com melhorias estéticas, mas sobretudo com um chassi mais ágil e um motor com mais 30% de potência.



PUB — O autocarro nunca mais chega? Peça aqui uma proposta para o carro com que sempre sonhou

O coupé de duas portas e outros tantos lugares passa a exibir umas formas revistas, ainda que ligeiramente, tanto mais que sempre foi considerado um dos desportivos mais elegantes do mercado, aliando luxo e requinte a um comportamento eficiente e um nível de prestações exuberante. Mas se estas modificações no Vantage são visíveis e evidentes, especialmente para quem está mais familiarizado com os modelos do construtor britânico, há outras melhorias igualmente importantes e longe de qualquer olhar, por mais atento que seja, precisamente as relativas ao chassi.

A bordo do Vantage para 2024 6 fotos

A Aston Martin concebe o Vantage com uma percentagem acima da média de peças coladas, o que equivale a uma soldadura em contínuo, que por sua vez confere ao modelo um chassi mais rígido do que o conseguido através dos tradicionais pontos de soldadura. Apesar disso, o renovado Vantage passa a usufruir de uma zona inferior revista, visando exclusivamente incrementar a rigidez torcional, uma vez que nada limita mais o comportamento em condução desportiva do que um chassi com alterações de geometria não controladas. Esta busca por uma maior rigidez estendeu-se às torres de suspensão e ligações ao chassi, visando sempre optimizar o comportamento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas o que verdadeiramente vai saltar à vista (e ao pé que pisa o acelerador) são os ganhos no rendimento da mecânica. O motor continua a ser o 4.0 V8 biturbo, associado à caixa automática com oito velocidades da ZF, que transmite a potência às rodas posteriores através de um diferencial com um autoblocante electrónico.

Os pormenores do Aston Martin Vantage 8 fotos

Com recurso a dois turbocompressores de maior dimensão, maior taxa de compressão, novas árvores de cames, três novos permutadores de calor e um novo radiador de óleo, tudo desenvolvido pela AMG que fornece este V8, torna-se óbvio que existe a preocupação de eliminar uma maior quantidade de calor do motor. E isto faz sentido dado que a Aston Martin dá um salto brutal na potência que extrai do 4.0 V8. Em vez dos anteriores 510 cv, o renovado motor assegura 665 cv, continuando a garantir um funcionamento compatível com as necessidades dos clientes que apreciam mais potência, desde que seja progressiva e fácil de dosear.

De caminho, a potência superior incrementa a velocidade máxima, que sobe de 314 para 325 km/h, enquanto os 100 km/h passam a ficar para trás ao fim de 3,5 segundos, em vez dos anteriores 3,6. O Aston Martin Vantage para 2024 irá estar disponível para entregas na Europa no segundo trimestre deste ano, data em que deverá chegar igualmente a Portugal. Veja em baixo o vídeo do novo Vantage, com a colaboração de Fernando Alonso, o piloto oficial da equipa de Fórmula 1 da marca inglesa.