Este Aston Martin tem asa e não voa. Mas parece

A Aston Martin apresentou a versão para 2024 do Vantage GT3, modelo que irá simultaneamente participar no norte-americano IMSA SportsCar Championship, bem como no Campeonato do Mundo de Resistência FIA (WEC). Este ano, o campeonato conta com oito corridas ao longo do ano, mas sem a presença da etapa portuguesa, que até aqui era disputada no circuito de Portimão.



A categoria GT3 recebe os modelos de competição mais parecidos com os superdesportivos de série, mas que por regulamento estão obrigados a ter um peso entre 1200 e 1300 kg, muito inferior às versões que circulam na estrada. Por outro lado, vêm igualmente os motores estarem limitados a um valor entre 500 e 600 cv, sendo depois a eficácia e a rapidez dos diferentes carros equilibrada através do sistema Balance of Performance (BoP), que faz variar o peso ou a potência, através de um restritor de entrada de ar, consoante o caso.

O novo Vantage GT3 é o modelo mais recente que a Aston Martin desenvolve para esta categoria da FIA e reúne os ensinamentos recolhidos das experiências anteriores. O extensivo recurso à fibra de carbono permitiu reduzir o peso e incrementar a rigidez, sendo que depois os engenheiros se concentraram em reduzir a potência do motor, de forma a respeitar os limites regulamentares, mas a garantir o máximo torque e, sobretudo, uma maior faixa de utilização.

A temporada de 2024 arrancou como sempre com as provas do IMSA, com as 24 Horas de Daytona realizadas no último fim-de-semana de Janeiro, para o WEC ter o pontapé de saída a 2 de Março, no Qatar. Obviamente, o construtor britânico espera que o novo Vantage tenha ainda mais sucesso do que os anteriores modelos que desenvolveu para os Campeonatos de GT3 e tudo indica que o carro vai voar baixinho. Pelo menos, uma imensa asa não lhe falta.