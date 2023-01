O Presidente do Brasil, Lula da Silva, disse, esta segunda-feira, aos governadores e representantes dos vários estados brasileiros, reunidos em Brasília, que os manifestantes pró-Bolsonaro não vão conseguir ter sucesso num golpe de Estado.

Numa reunião com os líderes de todos os estados que compõem a união federal do Brasil, na sequência da violência que eclodiu no domingo na capital brasileiro, Lula da Silva afirmou que uma parte dos apoiantes de Bolsonaro recusaram aceitar os resultados eleitorais do último mês de outubro.

“O resultado eleitoral aconteceu e foi respeitado por uma grande parte da sociedade, mas uma parte dos perdedores não aceitou e estão na rua reivindicando o que? Estão na frente dos quartéis em quase todo território nacional”, disse Lula aos governadores.

“Estão reivindicando golpe. É a única coisa que se ouvia falar. O que estamos fazendo aqui é tentando reparar um defeito que foi criado lá atrás quando se começou a negar tudo nesse país”, acrescentou Lula, citado pelo jornal O Globo.

“Depois da festa democrática, todos fomos pegos de surpresa. Todas as vezes que eu perdi, voltava para casa. Essa gente passou a reivindicar o negacionismo do resultado eleitoral. Essa gente depois de duvidar da urna, de dizer que se perdesse tinha sido roubado, não quis acatar resultado eleitoral”, afirmou o Presidente brasileiro.

Entre os presentes na reunião estiveram vários governadores e prefeitos próximos de Jair Bolsonaro, que também manifestaram o seu apoio à resolução pacífica e democrática dos conflitos em Brasília.

Depois da reunião, Lula da Silva levou os governadores a visitar os estragos nos edifícios.