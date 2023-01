Em atualização

O presidente da Câmara de Espinho, Adelino Miguel Reis, um funcionário da autarquia e os três empresários detidos na terça-feira por suspeitas de corrupção vão começar a ser ouvidos esta tarde no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Os cinco detidos na chamada Operação Vórtex chegaram ao edifício daquele tribunal cerca das 16h35, depois de passarem a noite nas instalações da Polícia Judiciária do Porto, e vão agora ser identificados para depois serem ouvidos por um juiz e lhes serem decretadas as medidas de coação tidas por apropriadas. Ao que o Observador apurou, é pouco provável que os interrogatórios terminem esta terça-feira. Tudo irá depender se os arguidos decidem prestar declarações ou se optam pelo silêncio, posição que tornará o processo mais célere.

Como noticiou o Observador esta terça-feira, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto e a Polícia Judiciária terão indícios concretos do alegado pagamento de dinheiro vivo a Adelino Miguel Reis, presidente da Câmara Municipal de Espinho desde 2021 eleito nas listas do PS, detido esta terça-feira por suspeitas de corrupção e de outros crimes económico-financeiros.

Em causa estão alegados favorecimentos de “dezenas de milhões de euros” a “interesses urbanísticos” de uma empresa chamada Pessegueiro Investments, uma construtora de Espinho conhecida por recuperar edifícios históricos que reconverte em imobiliário de luxo. Francisco Pessegueiro, líder executivo da empresa, foi igualmente detido.

Miguel Reis é o principal suspeito deste caso, sendo que o seu antecessor na autarquia, Joaquim Pinto Moreira, atual deputado e vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, é igualmente visado na mesma investigação, ainda que num plano secundário.