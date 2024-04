Corrupção. A teia que levou à condenação de dois ex-presidentes das juntas de Marvila e do Beato

Em 2010 e 2011, a abertura de dois concursos públicos nas juntas de freguesia de Marvila e do Beato, em Lisboa, colocou a filha e a namorada dos respetivos autarcas numa espécie de dança das cadeiras. A filha do então presidente da junta de Marvila ganhou o concurso para ir trabalhar para o Beato e a namorada o autarca do Beato foi para Marvila. Praticamente 14 anos depois, o caso encerrou: Belarmino Silva, ex-presidente da junta de Marvila, e Hugo Xambre, ex-presidente da junta do Beato, foram esta terça-feira condenados a quatro anos com pena suspensa pelo crime de corrupção passiva para ato ilícito.

A teia que levou estes dois socialistas ao Tribunal Central Criminal de Lisboa é relativamente simples, mas nem todas as convicções do Ministério Público foram consideradas no acórdão lido esta terça-feira no Campus da Justiça. Aliás, Belarmino Silva e Hugo Xambre estavam também acusados do crime de corrupção, mas acabaram por ser absolvidos. E, além disso, também a filha de Belarmino Silva, a então namorada de Hugo Xambre e a consultora jurídica que elaborou as perguntas das provas de admissão aos concursos públicos — que era a mesma nas duas juntas de freguesias — foram constituídas arguidas, acusadas dos crimes de corrupção e absolvidas.

Como provado ficou que Belarmino Silva e Hugo Xambre “acordaram entre si uma troca de favores interferindo nos concursos públicos”, referiu o juiz durante a leitura do acórdão.

Os e-mails, as provas escritas e a intervenção das candidatas

Há, pelo menos, um ponto de discórdia entre a acusação do MP e o acórdão do Tribunal Central Criminal de Lisboa. E começa logo no início da história. Para os procuradores do Ministério Público, a abertura dos dois concursos públicos terá sido combinada entre os dois ex-autarcas, ambos com mandatos nas respetivas juntas entre 2005 e 2017. Mas o coletivo de juízes entendeu que não existem indícios suficientes para sustentar esta tese. Por isso, este tribunal “não deu como provado que tivessem sido os dois a determinar, por decisão própria e exclusiva, a abertura dos concursos — circunstância que, no entanto, foi aproveitada pelos arguidos”.

As evidências que mostram este aproveitamento de que fala o tribunal — e que é confirmado pelo Ministério Público — começam no envio de e-mails. Em setembro de 2010, Belarmino Silva, que estava à frente da junta de Marvila, enviou o seguinte e-mail para o autarca do Beato: “Meu caro, junto envio o currículo da minha filha, caso precisem. Ok. Um TAF”. Esta forma de despedida é, aliás, um cumprimento maçónico, em que TAF significa Tríplice Abraço Fraterno. Dois meses depois, foi a vez de Hugo Xambre enviar o currículo da namorada para a junta de Marvila.