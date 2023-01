A GoParity, fintech que liga “empresas e indivíduos que queiram investir de forma sustentável em projetos com impacto positivo”, recebeu dois milhões de euros para impulsionar o crescimento e expansão internacional, na Europa e na América, com destaque para Espanha e para o Canadá.

A ronda de financiamento, anunciada em comunicado este sábado, foi liderada pelo fundo europeu Mustard Seed MAZE (que, no passado, já tinha investido na empresa) e contou também com a participação do Schneider Electric Energy Access e com o apoio de uma campanha de crowdfunding. Nessa iniciativa “quase mil pessoas investiram para se tornarem acionistas da GoParity”.

Nós fizemos isto não foi porque precisávamos de encontrar fontes adicionais de investimento (no final até tivemos excesso de procura), foi mais porque temos esta missão de democratizar a economia”, diz Nuno Brito Jorge, fundador e CEO da fintech portuguesa, com sede em Lisboa, em declarações ao Observador.

“Nós achamos que a empresa pode beneficiar muito de ser detida em parte pelos seus utilizadores porque nos vai ajudar a melhorar, identificar erros e oportunidades de negócio”, acrescenta o fundador. No comunicado é destacado que foram angariados mais de 600 mil euros através do crowdfunding e que a maioria dos indivíduos que participou na campanha tinha entre 18 e 40 anos (69%). Além disso, 70% dos utilizadores que investiram eram homens, mas “quatro mulheres” situam-se no “top 10 de maiores investidores, incluindo o investidor individual mais elevado”.

Com o montante angariado, a GoParity pretende também contratar “nos próximos dois anos” entre 12 a 15 pessoas para se juntarem à equipa, que atualmente, conta com 17 funcionários em Portugal e três no Canadá. Em 2022, a empresa “observou tanto investimento através da sua plataforma como desde que começou a operar”, há cinco anos.

No ano passado, a empresa financiou 100 projetos de um total de 243 — com principal destaque para a área da energia solar. Além disso, a fintech diz que teve “o melhor ano de sempre”, uma vez que “duplicou o volume de negócios, tendo angariado cerca de 10,4 milhões de euros de investimento”. Neste momento, a GoParity tem 30 mil utilizadores em mais de 70 países, sendo que desses cerca de 11 mil se inscreveram em 2022.