A SheerMe, que tem uma plataforma para agregar a marcação e o pagamento de serviços de beleza, bem-estar e fitness, fechou um investimento de 2,5 milhões de euros este mês. O montante representa a segunda metade de um total de 5 milhões de euros que foram fechados pela startup portuguesa ao longo dos últimos meses. O anterior financiamento (também de 2,5 milhões) tinha sido anunciado em novembro.

A empresa indica, em comunicado, que o valor foi angariado com o apoio dos investidores M4 Ventures, Lince Capital e Olisipo Way e que vai ser “utilizado para impulsionar três mercados”. Desde logo, destaca a entrada em Espanha com o “objetivo de estabelecer-se como a plataforma de pagamentos líder em inovação da Península Ibérica”. Além disso, a SheerMe tem planos para “construir uma equipa local” e abrir escritórios em Barcelona no segundo trimestre do ano.

No Brasil, onde conta com cerca de 170 mil utilizadores e 5.000 parceiros, a startup portuguesa diz que vai “consolidar a sua atividade através da implementação de novas funcionalidades na app, como a oferta de cashback por cada avaliação realizada pelos clientes”. O objetivo passa também por “expandir o seu alcance” no Brasil, com “foco nas cidades de São Paulo e Salvador, mercados para os quais já está a contratar”.

Quanto a Portugal, a SheerMe diz estar “comprometida em desenvolver e aprimorar a carteira virtual da app para que os utilizadores possam desfrutar de uma gama mais alargada de serviços, mediante a integração de outras carteiras na plataforma e da colaboração com novos parceiros estratégicos”.

Miguel Alves Ribeiro, CEO da empresa portuguesa, que é citado em comunicado, afirma que com o apoio dos investidores a empresa está empenhada, “nos próximos anos”, em “acelerar a meta de revolucionar as formas de marcação e pagamento”.