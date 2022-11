A oficialização dos despedimentos na Meta foi feita esta quarta-feira por Mark Zuckerberg: a empresa vai reduzir o número de trabalhadores em 13% e despedir mais de 11 mil empregados.

“Hoje estou a partilhar uma das mais difíceis mudanças já feitas na história da Meta. Decidi reduzir o tamanho da nossa equipa em 13% e ver partir mais de 11 mil dos nossos talentosos empregados”, anunciou Zuckerberg em comunicado. Além deste anúncio, o fundador e CEO da Meta diz que a empresa está a “tomar medidas adicionais para se tornar mais ágil e mais eficiente ao eliminar gastos e a prolongar o congelamento de contratações ao longo do primeiro trimestre [de 2023]”.

Neste anúncio, Mark Zuckerberg assume não só as responsabilidades “por estas decisões e pela forma” como a empresa chegou a este ponto. “Sei que isto é duro para toda a gente e lamento particularmente pelas pessoas que foram afetadas”.

Na segunda-feira, o Wall Street Journal já tinha noticiado que a Meta ia anunciar despedimentos esta semana. O anúncio da redução de trabalhadores presta alguns esclarecimentos sobre aquilo que se passou para a empresa precisar de tomar esta decisão. Nos números divulgados recentemente, a dona do Facebook e Instagram tinha cerca de 87 mil trabalhadores.

“No início da Covid, o mundo estava rapidamente a mover-se para o online e o crescimento do comércio eletrónico levou a um crescimento expansivo das receitas”, contextualiza Mark Zuckerberg. Nesta comunicação assume que, tal como muitas pessoas, também previu que “a aceleração seria permanente e que continuaria mesmo após o fim da pandemia”. Foi a partir dessa premissa que decidiu “aumentar significativamente” os investimentos da empresa. No final de 2021, a empresa anunciou uma viragem no negócio, ambicionado crescer na tendência do metaverso. Este ano, o valor investido nesta área de realidade virtual já ultrapassou os 15 mil milhões de dólares.

“Infelizmente isto não se desenrolou como esperava. Não só o comércio online regressou às tendências anteriores como houve uma quebra do cenário macroeconómico, aumento da concorrência e perda de anúncios que levaram a que as receitas se tornassem muito mais baixas do que eu esperava. Percebi isto mal e assumo a responsabilidade por isso”, explica o fundador da tecnológica.

O CEO da Meta reconhece que, neste novo ambiente, a empresa precisa de ser mais eficiente em capital. “Estamos a transferir mais dos nossos recursos para um menor número de áreas de crescimento de alta prioridade — como o nosso motor de pesquisa de inteligência artificial, as nossas plataformas de anúncios e negócios e a nossa visão a longo prazo para o metaverso”. Zuckerberg revela também que a empresa tem vindo a reduzir custos, “incluindo a redução de orçamentos, benefícios e no decréscimo da presença imobiliária”.

Ainda assim, o patrão do Facebook diz que “só as medidas [para redução de custos] não são suficientes para fazer com que as despesas fiquem em linha com o crescimento das receitas, pelo que foi necessária tomar a difícil decisão de despedir pessoas”.