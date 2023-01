Existem cada vez mais pessoas que procuram uma vida diferente: mais tranquila e mais cómoda. Se somarmos a inquietação e o stress, chegamos a um ponto em que começamos a privilegiar soluções mais práticas e que nos permitem ter mais tempo para viver e respirar sem preocupações.

Da próxima vez que entrar dentro do seu carro, olhe para o lado e verá o descontentamento dos condutores quando ficam presos no trânsito, quando demoram dez minutos a avançar dois metros numa longa avenida ou quando são obrigados a dar cinco voltas ao mesmo bairro para encontrar o último reduto de esperança, em forma de um lugar vazio. E nisto, chegamos mesmo em cima da hora ao nosso compromisso.

Procuramos cada vez mais soluções práticas que beneficiem o meio ambiente (um estudo do Parlamento Europeu estimou, em 2019, que os carros sejam os veículos mais poluentes, visto que são responsáveis por 60,6% do total de emissões de dióxido de carbono nas estradas europeias) e, por isso, pode estar na hora de repensar as rodas sobre as quais nos deslocamos nas estradas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A solução chegou a Lisboa recentemente e está à distância de uma visita. Com um sistema de bateria retrátil – isto é, uma bateria estilo trolley com rodas e uma pega para que possa ser transportada de forma cómoda e segura -, e que pode ser facilmente carregada numa tomada normal sem depender de um ponto de carregamento específico, esta é uma das grandes vantagens de todos os veículos da marca Silence, o fabricante líder de scooters elétricas na Europa que acaba de chegar à capital.

É na Av. António Augusto Aguiar n.º3 B, 1050-121 Lisboa, que encontra todos os modelos que a fabricante espanhola de veículos elétricos projeta, desenvolve e fabrica há dez anos, além das suas baterias recarregáveis com tecnologia própria: desde dezembro de 2022, quando foi inaugurada, que a primeira flagship store no centro de Lisboa está de portas abertas. É possível ainda, além de conhecer as scooters S01, S01+, e a S02, usufruir de uma experiência de imersão para perceber verdadeiramente o conceito de mobilidade urbana sustentável. Em breve, poderá conhecer o primeiro veículo de 4 rodas do Silence, o S04, disponível no próximo ano, sendo que a produção começará durante o primeiro trimestre de 2023.

A empresa espanhola, que pertence ao Grupo ACCIONA, continua a sua expansão na Europa, e chega a Lisboa com o apoio de um grupo empresarial com mais de 100 anos de experiência no setor automóvel: falamos no Grupo Auto-Industrial, o parceiro da Silence para a distribuição das viaturas da marca em Portugal.

Da próxima vez que entrar para a sua scooter, olhe para o lado, mas antes respire e contemple a sua situação atual: faz parte do grupo de pessoas que aderiu a um conceito de mobilidade urbana sustentável, especialmente optando por um veículo elétrico. Quando conduzir a sua scooter, repare como todos os condutores de automóveis ao seu lado desejam a vida que já tem, uma com mais tempo para viver – sem trânsito, sem ter de esperar para encontrar um lugar e sem prejudicar o ambiente. A vida que merece.