O tenista sérvio Novak Djokovic avançou nesta segunda-feira para os “quartos” do Open da Austrália, ao vencer o “local” Alex de Minaur, em três “sets”, e continua na luta para igualar o recorde de títulos do Grand Slam.

O quinto jogador mundial impôs-se facilmente ao australiano, 24.º do ranking ATP, com os parciais de 6-2, 6-1 e 6-2, em duas horas e seis minutos, e marcou encontro nos quartos de final do primeiro “major” da temporada com o russo Andrey Rublev.

Recordista de cetros em Melbourne Park (nove), Djokovic, de 35 anos, continua na rota para igualar o recorde de 22 Grand Slams do espanhol Rafael Nadal, o campeão em título que foi afastado na segunda ronda.