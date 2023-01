O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas inicia quinta-feira a sua primeira deslocação oficial ao Brasil, onde manterá contactos com portugueses e lusodescendentes em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Belo Horizonte e Salvador da Bahia.

Uma nota do gabinete de Paulo Cafôfo indica que a visita se enquadra no conjunto de iniciativas junto da diáspora “Portugal no Mundo: Caminhos para a Valorização das Comunidades Portuguesas”.

No Brasil, onde reside cerca de um milhão de portugueses e lusodescendentes, a visita começa em Brasília e prossegue pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Santos e Belo Horizonte, terminando em Salvador da Bahia.

Paulo Cafôfo irá visitar a Embaixada de Portugal em Brasília e a respetiva secção consular, os consulados-gerais de Portugal no Rio de Janeiro, São Paulo, em Belo Horizonte e em Salvador, e o escritório consular de Santos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O governante irá visitar e manter contactos com diferentes instituições e associações, “na perspetiva de aprofundar o conhecimento, nas diferentes dimensões, da comunidade portuguesa no Brasil”.

Com uma agenda dedicada às áreas da educação, cultura, social e economia, a deslocação prevê encontros com representantes das comunidades portuguesas e conselheiros das comunidades, empreendedores e empresários portugueses e brasileiros, bem como visitas a instituições associativas.

Paulo Cafôfo terá encontros com as autoridades brasileiras, nomeadamente de cortesia com o seu homólogo secretário do Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores), responsável pelas comunidades, o embaixador Leonardo Gorgulho.

Estão igualmente previstos encontros com representantes do governo estadual de São Paulo, de Minas Gerais e da Bahia, das prefeituras de São Paulo, Santos, Salvador da Bahia e de Belo Horizonte.

O secretário de Estado português irá encontrar-se com o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, durante um jantar com membros do corpo diplomático acreditado em Brasília.