A Sonae MC, dona dos hipermercados Modelo Continente, fechou 2022 com um volume de negócios de 5.978 milhões de euros, o que traduz uma subida de 11,5% face aos 5.362 milhões registados em 2021. É o valor mais elevado de sempre. Em comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) com as vendas preliminares da empresa, a Sonae MC revela que o ano ficou marcado por uma quebra dos volumes de retalho alimentar, mas os “elevados níveis de inflação alimentar”, na ordem dos 13%, possibilitaram “a expansão de vendas do mercado”.

Segundo a empresa, em 2022 a dona do Continente teve um “sólido desempenho de vendas” e “ganhos de quota de mercado”. O volume de negócios aumentou 9,6% na base comparável de lojas. No ano que passou, a empresa abriu 65 lojas próprias e remodelou outras 33, fechando o ano com 1401 lojas.

“Em 2022, o nível de vida das famílias foi afetado, com as ramificações da guerra na Ucrânia a agravarem a taxa de inflação, já anteriormente pressionada, levando à escalada das despesas familiares com energia, alimentos e financiamento”, refere a empresa, destacando que “essa conjuntura teve um impacto direto nas opções de consumo”. O volume de negócios dos hipermercados cresceu 8,3% enquanto o dos supermercados subiu 11,2%.

No quarto trimestre, as vendas aumentaram 13,9% face ao período homólogo, para 1.684 milhões de euros. Este período “beneficiou da retoma da convivência familiar e social no Natal para padrões pré-pandemia”. Já as vendas online aumentaram “dois dígitos” entre outubro e dezembro, não sendo revelado o valor, e mais do que duplicaram no total do ano face aos níveis pré-pandémicos.

Nos novos negócios de crescimento, que incluem insígnias como a Wells, a subida foi de 19% para 1.053 milhões de euros. A empresa refere que estas beneficiaram da “contínua recuperação” das insígnias de parafarmácia e beleza e de restauração em relação ao período pandémico.

A Sonae apresenta os resultados de 2022 no próximo dia 15 de março.