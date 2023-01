Os Reis de Espanha receberam o Corpo Diplomático no Palácio Real, na manhã desta quarta-feira, e não foi apenas o look de Letizia que deu que falar. Quando o embaixador do Irão se dirigiu aos monarcas para os cumprimentar, cumprimentou o Rei mas evitou tocar na rainha – e esse gesto tornou-se viral nas redes sociais espanholas.

A cerimónia colocava os reis lado a lado enquanto os embaixadores convidados se aproximavam um a um e cumprimentavam, com um aperto de mão, primeiro o Rei e depois a rainha. Desde o triunfo da revolução islâmica no Irão, em 1979, que os homens não podem dar a mão às mulheres em público, explica o El País. Por isso, como se pode ver no vídeo que o jornal publicou no Twitter, o embaixador da República Islâmica do Irão em Espanha, Hassan Ghashghavi, deu um aperto de mão a Felipe VI, mas não houve contacto físico com Letizia. Em vez disso o diplomata colocou a mão sobre o lado esquerdo do peito e olhou para a rainha de forma fugaz, avançando rapidamente.

VÍDEO | Los Reyes han recibido esta mañana al Cuerpo Diplomático y uno de los momentos más comentados ha sido el saludo del embajador iraní: le ha dado la mano a Felipe VI, pero no a la reina Letizia https://t.co/WnReYlu4Lu pic.twitter.com/QYycBQxfAV — EL PAÍS (@el_pais) January 25, 2023

A receção ao Corpo Diplomático é um evento que acontece no início de cada ano e, na manhã desta quarta-feira, estiveram presentes no Palácio Real os representantes de 126 embaixadas residentes em Espanha e de quase 800 consulados. Depois de dois anos em que a pandemia obrigou a restrições, a cerimónia regressou à total normalidade com a sala do trono como cenário.

A Ucrânia foi tema neste encontro e o Rei pediu que os diplomatas se juntem ao apoio que Espanha tem dado ao país em guerra. Não estiveram presentes os novos embaixadores da Rússia e da Venezuela porque as respetivas credenciais ainda não foram apresentadas ao Rei e trata-se de um requisito necessário para exercerem oficialmente as suas funções.