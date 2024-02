Annie Leibovitz, a famosa fotógrafa norte-americana que capta retratos memoráveis para revistas como a Vogue ou a Vanity Fair, vai passar por Madrid para fotografar os reis de Espanha, segundo avançou o jornal El País. Os retratos de Felipe VI e Letizia destinam-se à coleção do Banco de Espanha.

Os retratos serão feitos algures nos próximos dias no Palácio Real e os reis vão vestir de gala e usar as suas condecorações. Não será a primeira vez que os soberanos e a fotógrafa se cruzam, uma vez que esta já esteve com ambos em Oviedo para uma ocasião muito especial. No outono de 2013, ainda Felipe de Borbón era o herdeiro ao trono quando, acompanhado pela mulher, entregou a Annie Leibovitz o Prémio Príncipe das Astúrias para Comunicação e Humanidades. Estas fotografias acontecem num ano de celebrações para Felipe e Letizia, já que no próximo mês de maio fazem 20 anos de casados e em julho completaram uma década no trono de Espanha.

O Banco de Espanha conta com uma das coleções de arte mais importantes do país e dela fazem parte retratos dos antepassados do atual Rei. A instituição ficou com as pinturas reais do antigo Banco de San Carlos, fundado em Madrid pelo Rei Carlos III em 1782, e serão a parte mais valiosa da coleção, segundo o El País. Há retratos de Carlos III, do marquês de Tolosa e do conde de Altamira encomendados a Goya, o retrato de Alfonso XIII (avô de Juan Carlos) pintado por José Villegas e Cordero e ainda as pinturas de Juan Carlos I e Sofia assinadas por Carmen Laffón entre 1987 e 1988, entre outros. Em breve a coleção contará também com os retratos que Annie Leibovitz vai fazer de Felipe VI e Letizia. Estes serão os primeiros da coleção em fotografia, lembra a Vanity Fair.

Para os mais desatentos, foi Leibovitz que assinou retratos famosos como por exemplo a fotografia de Demi Moore nua e grávida na capa da Vanity Fair, John Lennon e Yoko Ono deitados lado a lado, Whoopi Goldberg numa banheira de leite ou, mais recentemente, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi a jogarem xadrez por altura do Campeonato do Mundo de Futebol. Algumas das imagens podem ser encontradas em livros. A fotógrafa também tem trabalhos que deram que falar por gerarem polémicas, como uma das famosas capas da Vanity Fair dedicadas a Hollywood com uma pós-produção que resultou em erros, ou quando rumou à Ucrânia em plena guerra para fotografar a primeira dama Olena Zelenska para a Vogue norte-americana.

Para a fotógrafa os corredores da realeza não são novidade. Em 2007 Leibovitz tornou-se a primeira norte-americana a fazer retratos oficiais da Rainha Isabel II. As fotografias foram encomendadas pela casa real com o objetivo de celebrar a visita de Estado da soberana aos Estados Unidos, que coincidiu com os 400 anos de Jamestown, o primeiro local nas Américas onde os ingleses estiveram instalados. Foram feitos quatro retratos, três dos quais podem ser vistos no site da coleção real, com inspiração no trabalho do lendário Cecil Beaton. Duas fotografias foram feitas no Palácio de Buckingham, uma outra foi feita nos jardins e recria uma outra fotografia da Rainha feita 40 anos antes na qual a soberana usa uma capa. Para cada uma Isabel II posou durante 25 minutos. Em 2016, a fotógrafa regressou ao Reino Unido, desta vez para captar a Rainha no Castelo de Windsor em várias imagens que celebraram o seu 90º aniversário.