Este artigo foi originalmente publicado no

10.º número da revista DDD – D de Delta.

Foi no seu estúdio que o chef Rodrigo Meneses – ou foodie, como prefere ser chamado – nos recebeu para uma manhã de cozinhados e conversas. Enquanto preparava quatro pratos com os diferentes mixes de salicórnia, ia explicando o seu envolvimento com a marca Qampo e o percurso que o levou até aqui.

Bom garfo e bom cozinheiro desde sempre, foi só em 2011, quando participou na primeira edição do MasterChef Portugal, que o transmontano passou a levar o passatempo mais a sério. Trabalhava há dez anos em publicidade, na altura como diretor criativo, e usava a cozinha como um escape. “Passava os dias inteiros dedicado a coisas criativas, então chegava a casa e queria fazer o oposto, algo com método.” Foi apurando o gosto pelos ingredientes, pelas ferramentas e pela riqueza da gastronomia portuguesa até que, poucos meses depois de passar pelo MasterChef, mandou a publicidade ao ar e dedicou-se inteiramente à sua paixão.

Não é chef, diz, porque não estudou formalmente gastronomia. É foodie porque adora comer e cozinhar, porque vibra com iguarias e com a ideia de aprender – e ensinar – sobre cozinha. Foi o que fez durante cinco anos na Academia Time Out, com workshops informais para ensinar a cozinhar “com descontração”, e é o que faz agora com os produtos de salicórnia da Qampo.

O projeto começou a ser pensado ainda em 2019, chegando ao mercado no início de 2022. Foram quase três anos de testes e ajustes da equipa de inovação do Grupo Nabeiro, a Diverge, em parceria com Rodrigo Meneses enquanto consultor gastronómico. “Participei desde o início no desenvolvimento do produto, a escolher a composição de cada um dos mixes e os melhores ingredientes para cada caso”, explica. “E se há coisa que me deixa feliz é que todos os ingredientes são de uma qualidade fantástica.”

São quatro os produtos Salicórnia Qampo: os três mixes Salicórnia Carne, Peixe e Massa, e ainda o Salicórnia 100%. Cada um combina de forma harmoniosa esta planta salgada – que tem menos 75% de sódio do que o sal – com especiarias, ervas aromáticas e até com tomate e alho desidratados. Uma única embalagem guarda a explosão de sabor certa para cada tipo de prato.

Rodrigo Meneses dedicou-se ao longo do ano de 2022 a desenvolver receitas únicas para tirar o máximo partido destes mixes, em receitas rápidas e fáceis de reproduzir em casa. “É a minha paixão. Dá muito mais trabalho pensar em receitas simples do que em receitas complicadas: é preciso reduzir o número de passos ao máximo, escolher ingredientes disponíveis em qualquer lado”, garante. “Gosto de simplificar a cozinha para que os outros se apaixonem por ela, como eu. E já tenho uma legião de pessoas conquistadas para o lado da cozinha.”

Creme de Brócolos com Queijo Fresco

Ingredientes para 4 pessoas

— Brócolos (600 g)

— Queijo fresco (1 colher de sopa por pessoa)

Preparação

Cozem-se os brócolos em pouca água com Salicórnia 100% (uma colher de chá por pessoa). Assim que estiverem bem cozidos, tritura-se tudo com a varinha mágica até obter um creme homogéneo. Serve-se numa pequena tigela e coloca-se uma colher de queijo fresco batido no centro. Tempera-se com um fio de azeite e junta-se um pouco mais de Salicórnia 100% para ficar perfeito.

Sanduíche de Atum Fresco com Manteiga e Alho

Ingredientes para 4 pessoas

— Posta de atum (4 unidades, 200 g cada)

— Manteiga sem sal (2 colheres de sopa)

— Alho (2 dentes)

— Bolo do caco (4 pães)

Preparação

Temperam-se as postas de atum com Salicórnia para Peixe (uma colher de sopa por posta) e um fio de azeite generoso, deixando uns minutos para tomar gosto. Logo de seguida, pica-se bem o alho e junta-se a manteiga, amolecida à temperatura ambiente. Mistura-se muito bem e reserva-se. Parte-se o bolo do caco ao meio e tosta-se ligeiramente numa frigideira bem quente, reservando assim que estiverem ligeiramente tostadas. De seguida colocam-se as postas de atum e deixam-se a cozinhar cerca de 30 segundos de cada lado, para que fiquem no ponto. Barra-se o bolo do caco dos dois lados com a manteiga de alho e colocam-se no seu interior as postas de atum já cozinhadas, regando-as com um pouco do molho que sobra na frigideira.

Costeletas de Vitela com Couve Salteada

Ingredientes para 4 pessoas

— Costeletas de vitela (4 unidades, 250 g cada)

— Couve de caldo-verde (600 g)

— Cenouras bebé

Preparação

Temperam-se as costeletas de vitela com Salicórnia para Carne (uma colher de sopa por costeleta). Numa frigideira já quente, deita-se um fio de azeite e a carne, deixa-se grelhar virando apenas uma vez de cada lado, até ganhar um aspeto tostado e a carne ficar ao gosto de cada um. Deixa-se a carne descansar e, na mesma frigideira, salteiam-se a couve de caldo-verde com mais um pouco do mix Salicórnia para Carne. No final, rega-se tudo com um fio de azeite e está pronto a servir.

Linguine com Mexilhão e Limão

Ingredientes para 4 pessoas

— Linguine (500 g)

— Mexilhões (400 g)

— 1 cebola

— 1 limão

— 1 malagueta

Preparação

Coze-se o linguine respeitando o tempo indicado na embalagem, sem usar sal na água, apenas um fio de azeite, escorrendo e reservando assim que estiver pronto. Numa frigideira já quente, deita-se um fio de azeite e coloca-se a cebola e a malagueta cortados em rodelas finas, até caramelizarem. Juntam-se os mexilhões e a Salicórnia para Massas (uma colher de sopa por pessoa), envolvendo tudo muito bem até os mexilhões abrirem, refrescando-os depois com o sumo do limão. Deixa-se cozinhar mais um pouco e adiciona-se a massa escorrida, salteando tudo até ficar bem envolvido.

Texto: Mariana Abreu Garcia

Fotografia: Gonçalo F. Santos