As receitas da Bimby, parte fundamental da utilização da versão mais recente do robot de cozinha, não estão a ser apresentadas na máquina desde sexta-feira. O problema está relacionado com uma atualização de software. A aplicação Cookidoo, que dá acesso às receitas, apenas está acessível através da aplicação para telemóveis, tablets ou computadores.

As queixas de clientes começaram esta sexta-feira, mas apenas no sábado a Vorwerk, empresa detentora da Bimby, confirmou o problema. Segundo a detentora da marca, o problema surgiu devido a uma nova atualização da aplicação Cookidoo, que pode ser subscrita por 48 euros anuais.

“A utilização da Bimby não está comprometida, apenas a pesquisa de receitas no Cookidoo, se as pessoas não esperarem que apareça o Cooking centre – barra cinzenta no topo do ecrã da Bimby”, disse a porta-voz da marca à revista online delas.pt. Embora não apareçam as receitas no robot é possível lê-las na aplicação.

Esta ferramenta é importante para quem quer escolher uma receita, colocar os ingredientes pedidos e deixar o robô cozinhar.

A Vorwerk explica que é possível “pesquisar e selecionar a receita na App ou no computador para a adicionar aos Marcadores ou a uma Coleção e depois, quando a Bimby liga ao wi-fi, a receita já vai aparecer nas respetivas localizações”.

Outra opção será “desligar a Bimby, aguardar 90 segundos e voltar a ligá-la, esperando que a operação de ligar fique concluída e a Bimby ligue ao wi-fi”, o que, no entanto, para alguns clientes não resultou.

A empresa diz estar a trabalhar para a resolução da falha, e que está prevista para breve a publicação “de novo software corrigido” sem, contudo, revelar uma data.

