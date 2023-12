Morreu o chef australiano Bill Granger, o “padrinho” da tosta de abacate

O chef, cozinheiro e escritor gastronómico australiano Bill Granger morreu na segunda-feira, aos 54 anos, em Londres. A causa da sua morte não foi divulgada, segundo a BBC, que o apelida de “padrinho” da tosta de abacate.

O cozinheiro autodidata da cidade de Melbourne morreu com a mulher Natalie Elliott e com as três filhas Edie, Inès e Bunny a seu lado.

Sydney, Londres, Tóquio e Seul são algumas das cidades em que abriu mais de uma dúzia de restaurantes. Ao longo de 30 anos de carreira, Bill Granger fez vários programas televisivos de culinária e publicou 14 livros de receitas.

Na sua página de Instagram, a família lamentou a morte do chef australiano. “Será lembrado como o Rei do Café da Manhã, por transformar comida despretensiosa em algo especial cheio de sol”.“Ele fará muita falta para todos”.