Uma assessora da ministra do Trabalho propôs que seja feita uma ocupação da ponte 25 de Abril, como forma de protesto para lidar com os problemas da habitação em Portugal.

Inês Franco Alexandre anunciou há dois dias na sua conta de Linkedin que ocupa agora o cargo de assessora para a Inovação no gabinete da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Antes disso, no passado domingo, deu uma entrevista ao programa “A Minha Geração”, da Antena 3, onde assumia que vai ocupar o cargo de “adjunta” de Mendes Godinho.

Foi também nesta mesma entrevista que Inês Franco Alexandre fez a sugestão desta forma de mobilização para alertar para a questão da habitação. “Temos de ir todos para a ponte 25 de Abril”, disse. “Acampamos na própria da ponte, fechamos a ponte, até sermos ouvidos.”

Inês Alexandre ainda acrescentou, de forma descontraída, que a marca Decathlon poderia ajudar como patrocinadora, para garantir tendas para todos os manifestantes.

Definindo-se como empreendedora e ativista, a nova assessora do Ministério do Trabalho explica na mesma entrevista por que razão aceitou integrar o Governo de António Costa: “Disse sempre que nunca iria trabalhar no Ministério ou que nunca iria trabalhar no Governo“. Contudo, ao perceber que “a mudança se faz dentro do sistema”, Inês Franco Alexandre diz ter mudado de ideias.

Preciso de passar por esta experiência para conseguir perceber se este contexto é a minha praia ou não”, resumiu.

As declarações da nova assessora surgem num momento em que o atual Executivo se prepara para aprovar um novo pacote legislativo sobre a habitação. Segundo o jornal Expresso, uma das medidas que fará parte do pacote é um “mecanismo permanente de apoio à renda” para jovens e famílias que tenham uma quebra repentina do seu rendimento por razões como desemprego, divórcio ou doença.