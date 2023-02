Clare Eliza é proprietária de um BMW i4 e foi informada pelo sistema do seu carro que existia uma actualização de software disponível. Aceitou a actualização, o que aconteceu normalmente, tendo o i4 substituído a totalidade ou parte do software anterior por um novo, mais funcional e eficaz. Os problemas para esta condutora começaram quando pretendeu passar à fase seguinte, que consiste em instalar o novo software no sistema do veículo, operação que o BMW se recusou a realizar por estar estacionado numa “subida muito inclinada”, segundo a informação que surgiu no ecrã central.

Surpreendida e aborrecida com o impedimento, Eliza recorreu às redes sociais para partilhar o seu desagrado com a situação, que a levava a não poder actualizar o sistema “apenas porque vivia numa colina”, segundo afirmou. Sucede que o problema não tinha a ver com o facto de ela viver numa rua inclinada, deve-se sim ao facto de a BMW impor algumas limitações no momento de instalar o novo software, para garantir que tudo corre bem, como aliás está bem patente no manual de instruções do veículo.

Para perceber as limitações destas actualizações over-the-air (OTA), contactámos a BMW Portugal, que nos fez chegar a listagem das necessidades do sistema, tal como está expresso no manual do modelo. De possuir carga de bateria suficiente e a temperatura ambiente ser superior a -10 ºC, à obrigatoriedade do comando da transmissão estar em P, as luzes de emergência estarem desligadas e o motor estar suficientemente frio, está lá tudo. Inclusivamente a necessidade do veículo estar estacionado “em posição horizontal”. Este “horizontal” é um conceito algo relativo, uma vez que, segundo a BMW nos assegurou, “o sistema aceita inclinações até 12º, para evitar ocasiões em que a instalação possa ocorrer quando o veículo está a ser rebocado”.

In ‘sentences that would make your nan’s head explode’: I can’t update my car because I live on a hill pic.twitter.com/X0Jte5QYdG — Clare Eliza (@clare_eliza) January 29, 2023

Eliza sabe agora que, além de ser aconselhável ler o manual de instruções, pode realizar as actualizações do software OTA em quaisquer condições. No entanto, para instalá-las, deve esperar por uma ocasião em que, sobretudo, o carro possa estar estacionado durante 20 minutos, com um mínimo de carga na bateria e em que o pavimento seja pouco inclinado, para qualquer dos lados. Isto além de manter a chave do veículo a bordo, desligar tudo o que possa estar ligado ao automóvel, de telemóveis a pens, fechar todos os vidros, portas, tampas e capot e assegurar que está num local com cobertura de telecomunicações móveis. A lista de requisitos é extensa e varia consoante a marca, existindo outras menos exigentes.