BYD Seal, o eléctrico chinês para enfrentar o Model 3 e o BMW i4

De recordar que a nova plataforma da BYD, a que o Seal recorre, permite-lhe utilizar à tecnologia Cell to Body (vídeo acima), que se traduz na integração do pack de baterias na estrutura do chassi – há apenas uma outra marca que recorre a esta tecnologia –, poupando peso e reforçando a robustez da plataforma.

É ainda curioso que, ao contrário da concorrência que forma a bateria com células que assentam sobre a química NCM (de níquel, cobalto e manganês), a BYD optou por fosfato de ferro e lítio (LFP), com menos densidade energética, em peso e volume, o que compensa em termos de custos, de longevidade (por garantir um número superior de ciclos carga/descarga) e de resistência à tendência para se incendiar em caso de acidente ou impacto que lhe faça perder líquido de refrigeração. E o construtor chinês prova isto mesmo com o seu teste da perfuração de uma célula com um prego:

Entre os RWD, o Seal Design monta uma unidade motriz com 313 cv, alimentada pela bateria com 82,2 kWh de capacidade bruta, que recarrega a 150 kW em corrente contínua (DC), potência que desce para 11 kW em corrente alternada (AC). Isto permite ao Seal anunciar 570 km de autonomia, segundo o método europeu WLTP. Face a estes valores, a Tesla responde com o Model 3, também ele apenas com tracção traseira e 283 cv, mas com uma bateria com somente 60 kWh que lhe assegura um peso inferior, recarregável a 170 kW em DC e 11 kW em AC. Mas o modelo norte-americano revela-se mais eficaz e anuncia 513 km com jantes 19” e 554 km com 18”.

Já a BMW, na ânsia de propor um i4 mais acessível, não oferece uma, mas sim duas versões com apenas um motor. A mais acessível é a eDrive35, equipada apenas com um motor atrás com 286 cv e a bateria mais pequena, com 67 kWh de capacidade (recarregável a 180 kW em DC e 11 kW em AC), o que lhe limita a autonomia a somente 482 km (com jantes 17”). Para quem deseje maior autonomia, o construtor alemão propõe o eDrive40, que alia 340 cv a uma bateria com 80,7 kWh úteis (205 kW/DC e 11 kW/AC), permitindo à berlina alemã percorrer até 589 km entre carregamentos.

A bordo, o BYD Seal não perde para os seus rivais em conforto e tecnologia 23 fotos

Entre as versões mais potentes, com dois motores e tracção AWD, o Seal oferece a versão Excellence com um total de 530 cv, o que lhe permite atingir os 0-100 km/h em apenas 3,8 segundos, a que junta uma autonomia de 520 km entre recargas, tudo isto com um peso de 2185 kg. Enquanto isso, o Model 3 Long Range anuncia 498 cv e 1903 kg, mas monta uma bateria maior do que a utilizada pela versão RWD, com 75 kWh úteis, que lhe assegura 0-100 km/h em 4,4 segundos e uma autonomia de 629 km com jantes de 19” e 678 km com jantes 18”.

A versão AWD do BMW i4 possui uma orientação distinta e vincadamente mais desportiva, o que se depreende até pela sua denominação: i4 M50, com 2290 kg. Associados à bateria com 80,7 kWh úteis, os 544 cv desta berlina permitem atingir 225 km/h e os 100 km/h em 3,9 segundos, o que ainda assim não o impede de ser batido pelos 3,8 segundos do Seal. A berlina da BYD não possui uma versão directamente concorrente, mas lá chegará, um pouco à semelhança da Tesla, que ainda não começou a oferecer o Model 3 Performance que comercializava na anterior versão. De recordar que esta versão chegava aos 261 km/h e passava pelos 100 km/h ao fim de apenas 3,4 segundos, pelo que a próxima não lhe ficará atrás.