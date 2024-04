Não é fácil disfarçar as formas angulosas da Cybertruck da Tesla, mesmo quando se pretende transportá-la num reboque a caminho do Centro de Investigação e Inovação da BMW, em Munique, coberta por uma capa incapaz de esconder as linhas características do veículo, que não está homologado na Europa e muito menos à venda no Velho Continente. Daí que não fosse difícil à imprensa alemã não só descobrir a pick-up, como adivinhar qual era o seu destino.

De acordo com o Nextmove, um site associado a uma companhia de aluguer de veículos eléctricos e que publica regularmente notícias sobre este sector, a Cybertruck foi vista a bordo de um veículo de assistência e reboque. A curiosidade, de acordo com o site, reside no facto de se estar a deslocar nas imediações — a apenas um quarteirão de distância — do Centro da BMW.

A Cybertruck ainda não está homologada no continente europeu e muitos acreditam que seja difícil que o venha a ser, pelo menos com as actuais especificações. Estas limitações não têm propriamente a ver com o veículo, mas sim com a protecção dos peões em caso de atropelamento.

As imagens publicadas pelo Nextmove foram registadas por um habitante de Munique, às 07h45, a poucos metros do local onde a BMW desenvolve novas soluções e, aparentemente, analisa as inovações da concorrência. E isto não é propriamente uma novidade, uma vez que também a Porsche, Mercedes e até a Ferrari foram já apanhadas a estudar os veículos da Tesla. Pode encontrar as referidas imagens no vídeo em baixo a partir do minuto 27.30.