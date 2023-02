A comissão europeia reviu em alta as projeções para a economia portuguesa. Vê agora o país crescer este ano 1%, em vez de 0,7%.

Ainda assim menos que o Governo que espera um crescimento de 1,3%.

Para a inflação a projeção é de 5,4%.

“Apesar da recente descida nos preços grossistas de energia e da melhoria do sentimento económico, a projeção de crescimento para o primeiro trimestre mantém-se fraco com os consumidores e empresas a enfrentarem incertezas sobre os custos de energia no inverno”, explica a comissão europeia que não vê recessão no horizonte da Zona Euro. Bruxelas acredita que a economia na segunda metade do ano vai melhorar permitindo que em 2024 atinja um crescimento de 1,8%.

Portugal crescerá assim mais que a zona euro e a união europeia, que terão um crescimento de 0,9% e 0,8% respetivamente.