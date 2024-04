Em atualização

A economia portuguesa cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano em termos homólogos e 0,7% em cadeia, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No último trimestre do ano passado, a economia tinha crescido 0,7% em cadeia, evitando uma recessão técnica, e na comparação homóloga avançou 2,1%. No conjunto do ano de 2023, o PIB nacional subiu 2,3%.

O INE diz que o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no primeiro trimestre, ao mesmo tempo que se verificou uma desaceleração do investimento e do consumo privado.

Já o contributo da procura externa líquida foi nulo, depois de ter sido positivo no trimestre anterior. As exportações de bens e serviços em volume abrandaram e as importações aceleraram ligeiramente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já em cadeia, o PIB aumentou 0,7% em volume, uma taxa idêntica à observada no trimestre anterior. O contributo da procura externa líquida passou a positivo, “refletindo a desaceleração das importações de bens e serviços mais acentuada do que a das exportações de bens e serviços”. Já o contributo positivo da procura interna diminuiu, com uma redução do investimento e uma aceleração do consumo privado.

Os dados provisórios do crescimento homólogo e em cadeia estão em linha com as previsões de vários economistas que, no primeiro caso, apontavam para um crescimento do PIB entre 1% e 2,1% e, no segundo caso, entre 0,3% e 1,5%.

No Programa de Estabilidade apresentado pelo Governo no Parlamento, o Ministério das Finanças previa, num cenário de políticas invariantes (isto é, sem as novas políticas com que já se comprometeu), um crescimento da economia de 1,5% este ano.