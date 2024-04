Investimento desilude no arranque do ano perante incerteza política que "não ficou resolvida" com as eleições. Consumo segue "resiliente"

A economia cresceu, essencialmente, dentro dos limites expectáveis por vários economistas e instituições em Portugal. Mas há quem olhe com preocupação para a composição do crescimento registado — entre os economistas há “surpresa” sobre a evolução do investimento, que em cadeia caiu face ao último trimestre do ano passado.

O destaque provisório do INE ainda é parco em detalhes (não especifica, por exemplo, como evoluiu o investimento público e privado), mas já adianta que o crescimento em cadeia — que foi de 0,7%, o mesmo que no trimestre anterior — refletiu uma diminuição do contributo positivo da procura interna, por via da queda do investimento e de um consumo privado a acelerar — ou a manter-se “dinâmico“, nas palavras da equipa de economistas do BPI.

“Este facto está em linha com o comportamento dos indicadores relativos ao consumo, que indicavam que este continuava resiliente“, indicam os economistas, numa nota de análise aos dados do INE. Por outro lado, dizem ter ficado surpreendidos com a contração do investimento em cadeia, que admitem justificar-se com os meses “marcados por taxas de juro mais elevadas” e um “ambiente de maior incerteza associada à realização de eleições antecipadas em março”.

A “incerteza política” fez “adiar investimentos”, afirma, também, Pedro Braz Teixeira, diretor do gabinete de estudos do Fórum para a Competitividade, ao Observador. “As empresas esperaram para ver os resultados”, mas no pós-eleições a configuração parlamentar continua a dar pouca segurança, com incertezas quanto à aprovação do próximo Orçamento do Estado ou à continuidade do Governo. “Os resultados não são muito tranquilizadores. E não só os resultados, é o que foi feito com eles”, atira, aludindo à falta de acordo da AD com partidos que permitam uma maioria parlamentar. “Para os investimentos que ficaram adiados por causa da incerteza política, a incerteza não ficou resolvida“, acrescenta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já João Borges de Assunção, que lidera o NECEP – Forecasting Lab, da Católica, antecipa: “Penso que neste ano quer o consumo privado quer o investimento poderão crescer um pouco mais do que o PIB. Sendo esse efeito mais marcado no caso do investimento“.

Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, refere, por sua vez, que as “elevadas taxas de juro começam gradualmente a replicar os seus efeitos desfavoráveis no rendimento disponível das famílias e na tesouraria das empresas, penalizando o consumo privado e o investimento“. Face ao período homólogo estes dois indicadores abrandaram, mas em cadeia o primeiro ganhou gás e o segundo contraiu. Para essa contração, Braz Teixeira também aponta os atrasos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a que não ajudou a entrada em gestão do anterior governo.

Na conta total, em cadeia, o crescimento foi de 0,7%, aquém do avanço de 1,5% que se registou, também em cadeia, no primeiro trimestre do ano passado. Pedro Braz Teixeira lembra o “efeito base”: “Há uma desaceleração, mas que era esperada e inevitável porque no primeiro trimestre do ano passado, o crescimento em cadeia foi excecional. Era impossível ser outra vez 1,5%”, defende.