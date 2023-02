Os eurodeputados do Parlamento Europeu votaram esta terça-feira a favor de uma resolução que proíbe a venda de carros a diesel e a gasolina, na União Europeia, a partir de 2035, num acordo com o Conselho Europeu.

O projeto teve 340 votos a favor, 279 contra e 21 abstenções, contando com o voto contra da maioria do Partido Popular Europeu (EPP, sigla em inglês, e de centro-direita), o que tem maior representação no plenário europeu. No entanto, uma coligação negativa acabou por aprovar a medida.

Por sua vez, praticamente todos os eurodeputados socialistas (S&D), do Renew (centro) e Verdes votaram a favor da medida.

O grupo político português dos socialistas e democratas no Parlamento Europeu já reagiu, saudando a aprovação da medida. Numa nota às redações, indicam que chegou a altura da UE se responsabilizar pelas “suas emissões e de tomar a liderança a nível mundial do combate às alterações climáticas”.

Além disso, os socialistas lamentam que os “grupos políticos da direita”, nomeadamente os dos PSD e CDS (que integram o grupo do EPP), tivessem votado contra e tivessem tentado “bloqueado a proposta”. “Tentaram bloquear a proposta, protegendo a indústria e ignorando os apelos da ciência sobre a urgência de mais ação climática, mas, felizmente, conseguimos luz verde.”

“No último ano e meio este Parlamento trabalhou incansavelmente para produzir um pacote legislativo climático ambicioso, justo e virado para o futuro. A partir de 2035, todos os carros novos na UE serão zero emissões — medida que deve ser exemplo para o resto do mundo”, dizem os socialistas.

A nova legislação visa as emissões nulas de CO2 nos novos carros de passageiros e veículos comerciais ligeiros em 2035. Estão também definidos objetivos intermédios para 2030, esperando-se uma diminuição de 55% das emissões em automóveis de passageiros e 50% em veículos comerciais ligeiros.

Além disso, a Comissão apresentará uma metodologia para “para avaliar e comunicar dados sobre as emissões de CO2 ao longo de todo o ciclo de vida dos automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros vendidos no mercado da UE” em 2025, algo que será acompanhado por “propostas legislativas” correspondentes.

“Até dezembro de 2026, a Comissão acompanhará a diferença entre os valores-limite de emissão e os dados relativos ao consumo de combustível e de energia em condições reais, apresentará um relatório sobre uma metodologia para ajustar as emissões específicas de CO2 dos fabricantes e proporá medidas de acompanhamento adequadas”, lê-se no site do Parlamento.

O texto aprovado também concede uma “derrogação aos fabricantes responsáveis por pequenos volumes de produção num ano civil ” até ao final de 2035, havendo uma isenção para os fabricanes que matriculem menos de mil novos carros por ano.

Adicionalmente, “os fabricantes que vendem mais veículos com nível nulo ou baixo de emissões (entre 0 e 50 g CO2/km, como veículos elétricos e híbridos recarregáveis com bom desempenho) são recompensados com objetivos de redução das emissões de CO2 mais baixos, através do atual mecanismo de incentivo”, sendo que o mecanismo será “ajustado às tendências de vendas esperadas”.

O eurodeputado neerlandês, Jan Huitema, defendeu que o novo regulamento “incentiva a produção de veículos com nível nulo ou baixo de emissões”, incluindo uma “revisão ambiciosa dos objetivos para 2030 e um objetivo de emissões nulas para 2035”, algo “crucial para alcançar a neutralidade climática até 2050”.

“Estes objetivos esclarecem a indústria automóvel e estimulam a inovação e os investimentos para os fabricantes de automóveis. A aquisição e condução de veículos sem emissões tornar-se-ão mais baratas para os consumidores e surgirá mais rapidamente um mercado de segunda mão, que torna a condução sustentável acessível a todos”, indicou ainda o eurodeputado.