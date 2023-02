Morreu Richard Belzer, o ator americano que entre 1993 e 2016 deu vida ao célebre detetive John Munch.

Apesar de ser mais recordado pela série “Lei e Ordem: Unidade Especial”, em que deu vida ao personagem entre 1999 e 2016, Belzer foi Munch pela primeira vez sete anos antes, na série da NBC “Departamento de Homicídios”. O sucesso do personagem, baseado num detetive real, de Baltimore, foi tal que, quando a série foi cancelada (e por muito que a mulher do ator tivesse ido a correr buscar uma garrafa de champanhe, para brindarem ao fim do polícia), John Munch não morreu — em vez disso, mudou de programa.

“O detetive John Munch, de Richard Belzer, é um dos personagens icónicos da televisão”, disse este domingo Dick Wolf, criador de “Lei e Ordem: Unidade Especial” à americana Variety. “Trabalhei pela primeira vez com o Richard no crossover ‘Lei e Ordem’/’Departamento de Homicídios’ e gostei tanto da personagem, que disse ao Tom [Fontana, argumentista] que queria fazer dele uma das personagens originais da ‘Unidade Especial’. O Richard trouxe humor e alegria a todas as nossas vidas, foi um profissional de mão cheia e todos vamos sentir muito a falta dele”.

I'm so sad to hear of Richard Belzer's passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2

— Laraine Newman (@larainenewman) February 19, 2023